Nuevo paro de 72 horas del Frente de Lucha Docente

Este miércoles 27 de abril se iniciará un nuevo paro de actividades del Frente de Lucha Docente por 72 horas. Así lo decidió la última Asamblea provincial del sector.

«Lamentablemente vamos a otra semana de prao, miércoles, jueves y viernes» afirmó Leandro Sanchez, titular de UTEM y parte del Frente. «El miércoles vamos a marchar por la Ruta Nacional 14, desde la rotonda del cruce de Ruta (Pcial.) 103, hasta el Parque de las Naciones. Jueves vamos a entregar un petitorio a la Municipalidad para que sepan en qué estamos y viernes corte de ruta en Santa Ana (RN12) y asamblea provincial» detalló.

La idea explicó el dirigente es que el ejecutivo de cada localidad debería sentar posición al respecto del reclamo y acompañar gestiones. Además reconoció que algunos pasos se concretaron, pero que el tema salarial no tuvo avances. «Se logró el contrato para cocineras, no es cómo queríamos, pero es un pasito. También están nombrando nuevos porteros, todavía falta, pero de lo salarial no encontramos ninguna respuesta» señaló.

Para el grupo la provincia tiene recursos suficientes para aceptar lo que piden. «Es difícil justificar su posición, porque dinero no falta, la provincia tiene una recaudación extraordinaria. El paro crece en el interior, seguimos firmes, vamos a continuar en la lucha, hasta conseguir algo, al menos que nos atiendan» agregó Sanchez.