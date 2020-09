Nuevo rechazo de municipales a propuesta del ejecutivo

La propuesta del ejecutivo obereño en audiencia en la delegación del Ministerio de Trabajo fue rechazada por los empleados municipales. Habría cuarto intermedio hasta la semana próxima. En asamblea, mañana viernes 25 a las 8, los trabajadores definirán si extienden el paro de actividades.

Los gremialistas trasladaron la nueva oferta: «Quiero pedirles a todos que antes de tomar una decisión pensemos los avances del 15 % inicial que hizo la Municipalidad y pensemos que en la lucha tenemos razón, pero a veces no toda la razón. Hay una propuesta concreta, es que a partir de este momento y hasta que se vaya el intendente en el municipio no va a existir más planes sociales. Cada uno que quiere quedar como trabajador municipal lo vamos a ir logrando a partir del año que viene ir pasando de a grupos a tener contratos como se merecen. Eso no se iba a lograr nunca si no nos juntábamos» expresó Domingo Paniagua, representante de Upcn.

Además la propuesta incluye el pase a planta permanente de 40 contratados. En lo salarial «la oferta patronal es el 15 % y 5 mil pesos pagaderos desde este mes a diciembre y en diciembre nos volvemos a juntar para definir con nuevo presupuesto si pueden cumplir con el reclamo de 10 mil pesos» detalló Paniagua.

Puesto a consideración de los empleados congregados frente al edificio municipal, hubo rechazo mayoritario. Por lo tanto la medida de fuerza continúa. Así a las 8 de este viernes se cumplen las segundas 48 horas de paro y la asamblea decidirá nuevas acciones.