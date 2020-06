Oberá pagaría aguinaldo próxima semana

Con la confirmación de que este fin de semana los municipios de Campo Grande y Campo viera pagarán aguinaldo a su personal, consultamos al Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Oberá, Javier Carísimo, respecto a si el personal municipal recibiría el pago por el mismo canon. “Hemos ahorrado y sacado parte de la coparticipación que recibimos para destinarlo a este fin, la semana que viene estaríamos anunciando fecha de pago en breve”, indicó el contador.

De esta manera, Oberá también confirma el pago del medio aguinaldo, al igual que San Javier, que lo haría la próxima semana.

“Se hace un esfuerzo muy grande, para los tiempos que vivimos, pero entendemos que el personal es el primero que está de pié en esta pandemia, trabajando para la comunidad y hacemos el esfuerzo de cumplir con todos, con lo que le corresponde”, dijo Carísimo.

“Tratamos de no dejar obras inconclusas pero no comenzamos nuevas para ahorrar, el combustible no se puede abaratar y los servicios deben seguir sobretodo con limpieza e higiene y productos que se necesitan para desinfectar. De aqui en adelante veremos como seguimos, pero es un año dificil y distinto para todos, no es comparable con nada”, indicó.