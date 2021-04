«Ojalá que nunca le pase a nadie» Hector Kattz

El colono de Salto Encantado. Hector Kattz, acusado de matar a un presunto asaltante en su domicilio, brindó una conferencia de prensa para explicar lo ocurrido. Lo hizo acompañado por su esposa, Laura Laumann y los abogados defensores, Luciano Luna y Claudio Katiz.

Compungido, apenado, el agricultor se quebró en varias oportunidades durante el contacto con los medios al afirmar que nunca pensó vivir algo semejante, fue un momento de shock en el que uno no piensa, queda neutro y reacciona, explicó. Su esposa señaló que son personas creyentes, dedicados hace 36 años a la chacra, trabajadoras y que nunca antes tuvieron un problema, hasta esa noche.

Sobre el hecho relató que esa noche aparecieron dos personas a pedir auxilio por un supuesto problema con la moto. «Dijeron que la moto estaba rota, entonces ella (por la esposa) salió a atenderlos porque yo estaba en calzoncillos. Me puse un short, salí detrás de ella y ahí pusieron la moto a un costado, bien al lado del portón. Se dio vuelta y cuando me di cuenta ya tenía el arma apuntando hacia mí y me agarró los dos brazos. Me pude zafar porque tenía guantes lisos y corrí hacia el fondo. Ahí vi que la apuntaban a ella y me fui a mi pieza. Disparé por la ventana hacia la oscuridad para asustarle y que se vaya, pero no fue así».

Don Kattz aclaró que no fue un festejo lo que hizo al recobrar la libertad, fue una expresión de agradecimiento a vecinos, colonos, personas que lo apoyaron y comprendieron. Dijo que no quiere ser considerado un héroe y que a nadie desea lo ocurrido. «Ojalá que a nadie le pase. Que nunca le pase a nadie. Uno es gente trabajadora, persona de bien, que no quiere que nadie pase por lo mismo» y agregó que «más vale que te maten y lloren tus familiares, porque es un problema dañar a un delincuente».

Los letrados aclararon que el proceso está en etapa de investigación y que aspiran al sobreseimiento porque entienden que Don Kattz actuó el legitima defensa de su vida, la de su esposa y un nieto de 7 años que había quedado a dormir con ellos.