Olla popular del FOL

El Frente de Organizaciones en Lucha, Fol, Oberá, adhirió a la movilización nacional, reclamando aumento en los beneficios que perciben. Lo hicieron en el Km 8 de la ciudad, con una olla popular. “Estamos pidiendo aumento en nuestros planes, no recibimos el IFE porque no es compatible, pero con los planes de 8500 pesos no nos alcanza, por bajo del costo de la canasta básica. No podemos trabajar, queremos que mejoren los planes” explicó Marcelina Ortiz, parte del FOL.

La organización cuenta con alrededor de 450 integrantes en la Zona Centro. “La olla popular es para compartir con los que quieran venir. Esta situación es muy dura, necesitamos que nos ayuden”.

La movilización se extenderá hasta las 15, respetando las medidas de bioseguridad.