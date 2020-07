Operarios municipales talaban un árbol y cayó sobre una casa

Empleados municipales que realizaban tareas de nivelación de suelo para construcción de cordón cuneta y que intentaban quitar un árbol que estaba aparentemente en mal estado, tumbaron el mismo con una retroexcavadora de forma tal, que cayó sobre la mitad de la vivienda de Estela, una mujer que habita el Barrio Gunther con sus 4 hijos de entre 6 años y 7 meses.

El hecho resulta insólito puesto que desde temprano, los operarios solicitaron a la mujer se retirara del domicilio con sus hijos. Evidentemente el cálculo no estuvo bien hecho pues la mitad de la casa quedó inservible y con ella, algunos electrodomésticos.

“No sé que pasó, dijo la mujer que habita en calle Carhué, no cortaron con motosierra sino con la topadora. Cayó sobre la mesa, lavarropas, y destruyó todo. Dijeron que era peligroso el árbol, por suerte no estábamos adentro, pero mi cocina y todo eso se destruyó”, indicó.

La mujer vive sola con sus hijos y vive del salario o la AUH. “Está todo muy dificil y esto me sorprendió, están arreglando la casa ahora pero no sé los elementos rotos si me van a devolver”, señaló.