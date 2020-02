Padres autoconvocados de Villa Bonita, molestos por inacción en edificio Epet 35

Don José Hengemuhle fué camionero muchos años, tiene 4 hijos que estudiaron en la Epet n 35 de Villa Bonita, Campo Ramón, es vecino de la misma y ahora encabeza el grupo de padres, que luchan por un edificio necesario para los más de 200 alumnos que estudian allí y que deben turnar máquinas para trabajar, porque el espacio es insuficiente.

El pedido data de más de 28 años, pero el año pasado es donde se recrudeció debido a que los padres se pusieron al frente de la cruzada en pos de una mejor educación, “ya que hace 19 reclamamos”, dijo Hengemuhle.

“Estamos dispuestos a salir a la Ruta, aunque no nos guste, menos a mí como ex camionero, pero ya no sabemos a quien acudir. Es un despropósito, nadie dice ni hace nada, sólo hablan cuando protestamos o nos manifestamos, pero todo está parado, comenzará el ciclo lectivo y los chicos sin playón de actividades, encimados cuando llueve y sin espacio para máquinas tan importantes para aprender y trabajar”, dijo a Meridiano55.com.

La escuela 306 próxima a la Epet, cuenta con unos 400 alumnos y su playón también ya es chico. “Ni siquiera pueden compartir, y la Epet cada año tiene más inscriptos. Los chicos trabajan con un torno que mide 2,50 mts en un espacio de 3 mts, ni seguro tienen. Estamos preocupados y vamos a salir nuevamente porque las autoridades educativas ya cambiaron 10 veces y no avanzan más que en promesas”, sostuvo el vecino y padre. Recordó que el municipio de Campo ramón comenzó la construcción de un playón pero quedó en la base por falta de fondos.

Los alumnos de esta Epet se destacaron muchas veces por sus trabajos en varias áreas, sus directivos incluyendo al Vicedirector Marcelo Maciel siempre acompañaron los reclamos, según destacan los padres, pero no se logra avanzar con lo fundamental: un edificio acorde a esa escuela técnica.