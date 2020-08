Para estar en la gestión pública se debe tener perspectiva de género

El ciclo de formación establecido por la Ley Micaela, determina la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Por lo que se están desarrollando las capacitaciones en todas las localidades de la provincia.

El pasado viernes 7, se realizó el lanzamiento en Oberá, décimo municipio que inicia la formación. “Venimos trabajando entendiendo la importancia de la Ley Micaela, para comenzar paulatinamente a desandar estar barreras sociales y culturales, que aún permanecen para las mujeres y a las que la provincia de Misiones no son ajenas. La Ley Micaela constituye un proceso fundamental, en esa alquimia extraña que fue a partir de la pérdida de Micaela García, poder transformar en energía positiva y crear una herramienta legislativa y normativa que nos permita hoy instalar en el medio público. Es importante para ser efector del estado o estar en la gestión pública, tener perspectiva de género, como ser una persona idónea y honesta. Entonces en cualquier lugar de la administración pública, se respeten los derechos de las mujeres y de todas las identidades” explicó a Meridiano55, una de las capacitadoras, la socióloga Angela Ferreyra.

La capacitación se da en una serie de módulos. “El módulo uno es la introducción al marco legislativo de la Ley Micaela, Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley de Identidad de Género, Matrimonio Igualitario, hacer un recorrido por todo lo que rige jurídicamente. La capacitación es obligatoria y fundamental en el ejercicio de la función pública. En el módulo dos se plantea la conceptualización y en el tres todo lo que tiene que ver con la violencia de género, como problemática social y por último qué herramientas tenemos desde el estado hoy para enfrentarla” detalló.

Ferreyra insistió en que ante casos de violencia se debe denunciar. “Está la línea 137 las 24 horas, pueden hacerlo en cualquier comisaría, en los juzgados de paz y en fiscalía del estado. Es importante que no se revictimice, sino que se garantice el derecho y que ese pedido de ayuda se efectivice con las medidas cautelares y la protección integral de la mujer. La violencia de género requiere del compromiso de la sociedad entera de ahí la importancia de la Ley Micaela y de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, para transversalizar esa mirada de género y para que sepamos que no debemos juzgar, sino acompañar permanentemente, con escucha activa y decirle a la persona que no está sola”.

La capacitadora también afirmó que es fundamental la prevención. “Ahí es importante el rol de la Ley de Educación Sexual Integral que arranca desde salita de 4, enseñándole al niño que hay partes de su cuerpo que nadie puede tocar, para prevenir un abuso, pero también para comenzar a decir que hay situaciones que son violencia de género. Porque nosotros, somos generaciones que tenemos que repensarnos, construirnos, desarmar esto que está hace milenios construido. Hasta nos cuesta visibilizar cuando algo es violencia, cuando está por fuera de la violencia física, porque estamos moldeados por el patriarcado. Por eso las nuevas generaciones, atravesadas por la Ley, no solo podrán visibilizarlas, sino además ponerle un parate”