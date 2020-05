Paredes: “Nos preocupa la situación económica y de desprotección de empleados municipales”

Desde el gremio de ATE manifestaron su preocupación por la situación del personal municipal que trabaja en época de pandemia pero además por la situación económica de los mismos, cuyos sueldos no les permite llegar a fin de mes.

“Los recolectores de residuos no pueden correr detrás del camión con barbijos, es imposible, por eso pedimos que el trabajo lo hagan mas lento en dos dias si es necesario. Queremos hablar con el Intendente por esta razón, hay muchos trabajadores cumpliendo su función y no tienen los elementos nos dicen, muchos están con miedo, porque hay que cuidarse pero también trabajar”, explicó Victor Paredes a FM el aire de Integración.

Respecto al nivel de endeudamiento del personal sostuvo que “están mal, las actualizaciones tarifarias quedaron atrás, máxime en estos tiempos, aunque la deuda se viene arrastrando con el atraso de actualización de aumentos, se habla de recomposición no de aumentos y no le alcanza para vivir, la gran mayoría tiene créditos, préstamos, cobran 0,0 a fin de mes”, señaló.

Dijo que “hablamos de personas que tienen trabajo pero lo que cobran no les alcanza, ni vamos a hablar del que no tiene trabajo. No tenemos ningun rumor de municipios que no puedan pagar los sueldos y en eso somos agradecidos, porque sabemos del esfuerzo que hacen los Intendentes y los gobiernos provincial y nacional”, precisó.