Personal No Docente reclama incumplimiento de acuerdo

El Sindicato del Personal No Docente de la provincia reclama el incumplimiento de un acta acuerdo en el que el gobierno se comprometió a pasar a planta permanente a trabajadores contratados. Cecilio Vazquez, referente del gremio afirmó que la situación es preocupante.

«El acta se hizo hace más de dos meses, la respuesta es que está todo para la firma, pero eso no nos sirve. Necesitamos la resolución» manifestó a El Aire de Integración. «Estamos muy preocupados por nuestros colegas contratados, está el acta compromiso de pasar a planta este año, pero empezamos diciembre y todavía no hay novedades. También suplentes que no están cobrando, en toda la provincia son 96 que están en esa situación, a quienes se les cayó la suplencia y no están cobrando. Pueden quedar así, sin cobrar hasta marzo» resaltó.

Por otro lado Vazquez expresó que no tienen información oficial sobre la vuelta a las escuelas. «Todavía no sabemos cuándo debemos volver a las escuelas, si se va a volver. No tenemos nada. Además no se está cumpliendo con arreglos de las escuelas, no tenemos elementos de seguridad» comentó.