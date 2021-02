Piden atención diferenciada para adultos mayores

El Sindicato de Trabajadores pasivos a nivel provincial, tiene en Oberá a su representante que insiste en mejoras para los adultos. De esta manera, Irma Saraceni, como el resto de los integrantes, pretenden que los diferentes sectores escuchen a los adultos y los tengan en cuenta en decisiones diarias.

Una de esas cuestiones es el ingreso libre a Termas y al Berrondo y la otra cuestión es el pedido-ya hecho-de una caja exclusiva para adultos y discapacitados en el banco Macro, lo que ya existe en el Banco Nación.

«Necesitamos que más allá de lo digital, se pueda otorgar un lugra exclusivo para los adultos mayores, que no tienen esa opción, o no saben cómo hacerlo, y deben asistir si o si al banco. Ya presentamos el pedido, sabemos que hay una ley que asi lo dice, en la CELO hay una disposicion asi, por lo que creo no sea tan complicado hacerlo», sostuvo Saraceni.

Igualmente, en cuanto a recreación solicitaron el ingreso gratuito al Berrondo y a las Termas, lo que está establecido en la carta orgánica, donde se menciona que cualquier evento organizado por la municipalidad será gratuito para adultos en edad jubilatoria. «El Concejo aun no trató el tema, mientras el secretario coordinador Lucas Fernández me dijo pase la lista de integrantes para tener ese ingreso gratuito, pero queremos que sea para todos lo adultos mayores, no por lista, asi que esperamos el Concejo resuelva eso».

Por lo pronto, ya hicieron una incursión- no mas de 10 adultos- al Berrondo, el interesado en hacerlo puede comunicarse con Saraceni al 3755 683317.

Al Ips tambien solicitaron el no hacer fila. «Pusieron un cartel diciendo al afiliado deje el lugar al adulto mayor, y eso es dar responsabilidad al afiliado en vez de que el organismo disponga algo que debiera ser común, hay adultos que no pueden estar parados, pero bueno, algo es algo», dijo la dirigente de jubilados.

«Otra de las funciones que tenemos es agilizar tramites jubilatorios o para adultos mayores, préstamos por ejemplo, recepté pedidos y presenté al Anses y rápidamente lo resolvieron, asi que quien quiera puede contactarse con nosotros y hacemos de nexo», señaló