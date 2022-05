Pocos feriantes en Oberá y en su mayoría de otras localidades

De 25 feriantes que existía normalmente en la Feria Franca de Oberá, ubicada sobre Avenida Sarmiento, solo quedan 4 o 5, los días miércoles es escasa la oferta y los sábados aumenta un poco pero no en variedad. La intención ahora es reagruparse y elegir autoridades.

«En realidad hay poco feriantes los días miércoles, distinto a lo que habitualmente había, se acentuó con el tema de la sequía, la cuestión del agua siempre fue crítica en la chacra, ahora tenemos unos meses de mucha lluvia y todo eso perjudica la oferta sobre todo para la producción de plantines al aire libre», dijo Javier Peñalva, hijo de feriantes y quien sigue los pasos.

Sostuvo que «para que el que no tiene el invernáculo cubierto, es complicado porque afecta el hongo, también tiene que ver el costo de la semilla, antes se podía conseguir en forma gratuita o a menor costo y ahora los productores tiene que adquirirlas y eso dificulta si no se tiene buena producción para volver a invertir», indicó

Añadió que «Ahora estamos tratando de agruparnos de nuevo, después de la complicación de la pandemia. En mayo arancamos con las reuniones de todos los meses para estar informados, esto no lo veníamos haciendo. Queremos conseguir algún tipo de insumo de ayuda al productor, semillas, herramientas, que incluso podemos comprar entre varios».

En cuanto a los organismos oficiales dijo que el Ministerio de agricultura familiar «nos ayudó con el sector para cárnicos en frío, pero el Ministerio del agro no, ahora se están acercando, nos han dicho que a través de los municipios podemos tener contacto con ellos y ahí conseguir semillas por ejemplo, a través de las casas del colono».

«En Oberá casi no tenemos feriantes, la mayoría son de localidades vecinas y esto complica un poco. El 9 de mayo tenemos reunión con el área productiva de la Municipalidad de Oberá que están intentando organizarnos para luego hacer la asamblea y elegir autoridades de la feria franca nuevamente», precisó Peñalva al Aire de Integración