Por mayoría, ediles oficialistas, aprobaron contrato para empresas del transporte público de pasajeros en Oberá

Se llevó a cabo la 23° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante obereño, con la presencia de los 9 ediles. En la misma se aprobaron los proyectos de Contratos de Concesión de Servicio del Transporte Público Colectivo de Pasajeros de Oberá y se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los contratos de concesión del Servicio, a ser firmados entre la Municipalidad de Oberá y las Empresas NEXT Administradora de Nuevos Negocios S.A. Unión Transitoria y Tipoka S.A.

E Expediente tuvo dos dictámenes, uno con la firma de los Concejales Lilian Vega, Mara Frontini, Marcelo Gazzo y Marcelo Sedoff. Un segundo Dictamen con la firma de Santiago Marrodán, Fabián Vera, María Helena Kudelko, Gladys Bangel y Juan Carlos Rossberg. Luego de la lectura de ambos y sus fundamentaciones, fue aprobado el segundo dictamen, que obtuvo 5 votos a favor.

Al respecto desde el Bloque Pro, Gazzo y Frontini, junto a los Concejales Vega y Sedoff manifestaron que son varias las cuestiones que se debieran resolver antes de firmar el contrato con las empresas, como ser el plazo de concesión, especificaciones de cómo deben ser los refugios, cual es el servicio de emergencia previsto para los días en que haya paro de los trabajadores del transporte y el servicio gratuito para los adultos mayores en edad jubilatoria. “Es muy difícil exigir algo que no está claro a las empresas» expresó Gazzo. Mientras que su par, Mara Frontini aclaró «presentamos como bloque estos dos proyectos, por un lado el servicio de emergencia en caso de huelgas y el servicio de boleto gratuito a los adultos mayores de edad jubilatoria, para que se cumpla por fin la carta orgánica. Eso fue aprobado en comisión, pero cuando pasó a sesión no se consideró. Fue un acto de discriminación. Además está lo del contrato indefinido. Lo de sucesivamente indica que no tiene fin, queríamos sacar esa palabra” detalló.

Para Lilian Vega el contrato aprobado no garantiza los derechos de los usuarios y Sedoff indicó que se volvió a la situación vivida con la prestataria anterior.

Los Concejales oficialistas, en tanto, explicaron que los cuestionamientos que surgieron de sus pares son más en cómo se podría renovar el contrato de concesión con las empresas una vez finalizado el plazo, a lo que indicaron que en los anexos del expediente se expresa que las empresas deben ajustarse al compromiso de inversiones para que se le renueve la concesión. Entre otras cuestiones, se tendría en cuenta un número de unidades que no supere los 2 años de antigüedad, la construcción de refugios y otras inversiones que deberán realizar las empresas concesionarias. Consultados sobre el servicio gratuito para los adultos mayores en edad jubilatoria, manifestaron que no se oponen a este beneficio, pero se debe trabajar más en profundidad para reglamentarlo, saber quiénes tendrían el beneficio del boleto gratuito y que el proyecto sea viable.