Porteros se reunieron en Oberá para tratar tema salarial

Personal no Docente estuvieron reunidos en Oberá con el Secretario General del Sindicato, Cándido Gamón, para tratar tema salarial y otros puntos en la sede del sector en Villa Kindgren. «Hay un acta acuerdo firmado a principio de año por mejora salarial con el Consejo General de Educación. También uniformes para el personal de servicio, recategorización, pase a planta y nuevos personales» explicó el gremialista. Sin embargo por tema remuneraciones el personal exige mayor gestión. «En enero pasamos de 18 mil a 23 mil, febrero llegamos a los 30 mil y marzo a los 39 mil quinientos, pero pretenden más gestión. Sabemos que no es suficiente, pero en las mesas de diálogo no se consigue todo de una vez» confesó.

Según Gamón se concretó también el pase a planta de contratados en 2008, 2009 y 2010. «Próximamente vamos a trabajar por 2011, 2012 y probablemente 2013. Estamos atrasados, pero debemos tener una mesa de diálogo para ir mejorando todo» señaló.

Sobre el faltante de personal en muchas instituciones el dirigente aclaró que se evidenció con la pandemia la necesidad de mil nombramientos. «Se logró políticamente, porque al gremio no nos dan participación, 300 cargos nuevos. Creo que no es suficiente» afirmó.

El personal que acudió al encuentro coincidió en que es insuficiente el sueldo que perciben. «No nos alcanza, por eso reclamamos al Secretario General, le entregamos un petitorio porque no estamos de acuerdo con el acuerdo» explicó un portero.