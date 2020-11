Pozos perforados secos y bombas que extraen aire de tomas de agua, situación preocupante

La situación de la falta de agua potable sigue siendo crítica ante la prolongada sequía que afecta la provincia. Algunos dirigentes de Cooperativas hablan de buscar soluciones a largo plazo, sobretodo en localidades de la Ruta 14 que dependen de arroyos para sustraer el agua. La problemática en el municipio de Oberá se agudiza en barrios que no tienen red y ante la sequía en sus pocos perforados.

“Nosotros tenemos varias bombas, algunas son para bombear 450 mts cúbicos por hora y otras menos, ahora tenemos que utilizar la que bombea 370 mts cúbicos por hora porque si prendemos las dos primeras, chupan aire y se queman”, explicó de manera gráfica la acuciante situación el Presidente de la CELO, Pedro Andersson.

“Vamos a tener un verano jodido, la idea de la ordenanza que se sancionó de alerta hídrica no es la de multar sino tomar conciencia, nos sirve que el socio ahorre del consumo diario vs metros cúbicos y eso ayuda, no regar pasto, no lavar autos ni veredas. Las piletas de lona también llevan mucha agua, si en vez de cargar 3 mil lts se carga 500 mts es un importante ahorro. No hablamos de que los arroyos de donde obtenemos agua ya no tienen agua, sino que es poco el caudal”, señaló.

Dijo que en la Celo se implementó de nuevo el plan tanque. “Ya se vendió 400 tanques y nos está faltando, esta próxima semana volveremos a tener en existencia porque hay muchos pedidos. La situación es crítica sobre todo en zonas rurales, en San Martín debemos proveer con 30 mil lts x día, ahora vamos a ver como llevamos agua en bidones para asistirlos porque el pozo que daba 6 mil lts da 1600 lts, hay una terrible bajante y es un problema en general”, añadió.

Explicó que “hablamos con varios presidentes de Cooperativas y todos tenemos la misma situación, al menos en ruta 14, sacamos de arroyos, en ruta 12 sacan del Rio Paraná. Creemos que pensar a futuro, sino en 15 años vamos a estar peor, sin agua para mucha más población, hay obras que se deben encarar si o si, y el agua para esta zona debe tener una fuente mayor”, sostuvo.

“Tenemos mil socios nuevos de agua potable y es un problema, en el 2009 Oberá quedó sin agua y por eso tenemos que seguir trabajando, desde la CELO no podemos dar la solución definitiva pero hay que buscar trabajar en conjunto con otras instituciones”, mencionó Andersson.

Desde la Municipalidad también están preocupados, el agua que se distribuye a los más de 30 barrios semanalmente también sale de la red de la Celo.

“Son 190 mil lts diarios de agua, existen pozos perforados pero muchos están secos o con muy poco caudal. En barrio kastner, 12 viviendas y km0 por ejemplo, tienen un 60% menos de caudal y también se los está asistiendo con camiones con agua”, dijo Martín Mendoza, responsable de servicios públicos.

En total, Oberá tiene 15 pozos perforados, hay algunos que son solo para un lugar, como el Hogar Mitaí, pero los que están en los barrios es el problema mayor, porque no llega a abastecer a todos.

“Tenemos una toma de agua en obras Públicas, que viene directamente de la planta, pero si le falta agua a la planta a nosotros también para distribuir a los barrios, porque es agua potable claro”, añadió Mendoza.

Finalmente remarcó que “estamos haciendo relevamiento en los barrios para ver cómo y qué podemos hacer para paliar la situación ahora en verano si es que no llegan lluvias como está previsto”, sostuvo Mendoza.