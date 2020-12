Preocupan nuevos casos de Covid en Oberá. Piden extremar medidas de cuidado

Si bien el parte epidemiológico habla de 4 casos activos de Covid 19 en Oberá, al domingo 13, son varios los jóvenes que en sus redes postearon haber resultado positivo de COVID en los últimos días. Tal como pasó en Apóstoles y Puerto Rico, la gente señala antes que el parte de Salud Pública la situación de contagio que les toca.

Por esta razón- sumado al fallecimiento de una persona mayor de 70 años que estaba internada en la UTI del Samic Oberá el último fin de semana- la preocupación en las autoridades locales y el Comité de crisis es mayor. La misma Municipalidad de Oberá en su gacetilla de prensa acotó sugerencias y recomendaciones para reforzar los cuidados en épocas de Fin de año.

«Hay muchas mas actividades y gente saliendo y tenemos que hacernos responsables, cada uno de lo que le toca. Si estamos en un lugar para 12 personas no puede haber 15, si queremos ingresar a un comercio sin barbijo no nos deben dejar entrar. No queda otra», dijo el titular del Director del Samic, Héctor González quien además negó esten retaseando los análisis de pcr o testeos rápidos.

«Nos manejamos con un parte epidemiológico que otorga salud de la provincia, no nosotros, y trabajamos con análisis de PCR, si hay laboratorios privados que lo hacen tienen que informar, pero eso desconozco. Nosotros trabajamos con protocolos establecidos, no restringimos los análisis, ya que el pcr es un método de diagnostico, si son contactos estrechos tiene que hacer aislamiento por 14 dias no queda otra, no se hace hisopados por las dudas, si presenta sintomatología entonces sí se le hace», sostuvo

También remarcó que «todos los casos que atendimos compartieron algo con el otro contagiado, un vaso, un mate, hay que ser cuidadosos con eso, evitar el conglomerado y si hay personas que no tienen barbijo puesto, decirle aunque se enoje», señaló.

Por su parte, el municipio remarcó como consejos que » Durante este año, todos, y especialmente las personas mayores y/o con factores de riesgo, han realizado esfuerzos significativos tomando medidas de prevención para frenar la propagación del coronavirus.

Aun así, el 83% de las muertes se producen en mayores de 60 años y el 85% de los casos confirmados ocurren en menores de 60 años. Todavía hay transmisión comunitaria del virus en la mayoría de las jurisdicciones del país, por lo que será fundamental disminuir al máximo los riesgos que puede implicar un mayor contacto social, particularmente con personas que pertenecen a poblaciones con mayor vulnerabilidad».



«La situación epidemiológica, nos permite pensar en juntarnos en las fiestas, pero el riesgo de transmisión todavía existe. Es fundamental cuidar a las personas con factores de riesgo y mayores de 60 años, porque todavía no contamos con tratamiento efectivo. Las reuniones se deben dar en el marco de la responsabilidad, cuidados y con números limitados de personas.

Por estos motivos es de suma importancia, tomar los recaudos necesarios para minimizar el riesgo de propagación del COVID-19. Se recomienda:

 Limitar las reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los 14 días previos.

 Se recomienda que las reuniones se realicen al aire libre, en patios, terrazas, veredas y siempre garantizando que se cumpla con el distanciamiento físico pertinente para minimizar el contacto entre los asistentes.

 De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar buena ventilación.

 Dentro de lo posible, mantener la distancia mínima requerida entre personas, máxime con las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años.

 Limitar el número de personas en cada reunión.

 Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja); en el caso de que haya algún miembro diferente a los

contactos habituales, limitar el número de personas/grupos a lo mínimo posible.

 En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos.

 NO compartir vasos, cubiertos ni utensilios. No tomar de la misma botella o lata.

 En todo momento cumplir con las medidas de distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos», precisaron en la gacetilla de prensa municipal.