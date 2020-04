Proeza: “Los barbijos pueden proteger incluso de otras afecciones respiratorias que se vienen”

Según el Subsecretario de salud de la Provincia, Héctor Proeza, vamos bien con el aislamiento y eso implica seguir cuidándonos. “No solamente del coronavirus sino del mosquito del dengue y demás. Lo único que podemos aplicar ahora es el no circular, si bien ya contamos con reactivos y elementos, no tenemos que dejarnos estar y en ese sentido el uso del barbijo es de gran ayuda. Sabemos que para quienes trabajan en salud permanentemente es necesario barbijos especiales pero para quien circula en las calles es una medida de protección, porque las personas pueden ser asintomáticos pero contagian”, remarcó en diálogo con El Aire de Integración.

Dijo que “el barbijo ya genera distanciamiento social y eso hay que buscar, cuando la gente usa barbijos existe otra conducta, puede ser confeccionado en la casa con un paño de algodón, pañuelo, corte de sábanas y en el medio colocar un filtro o papel de cocina, pero usarlo”.

Señaló que no solamente es necesario el barbijo en esta pandemia de coronavirus sino que “el 16% en Misiones fallece por enfermedades respiratorias cada año, por lo tanto, esto ayuda, a no contagiar gripes y a protegerse a los alérgicos y demás, ya que influenza a o b, siempre circula, aunque tenemos vacunas contra ello, no así contra el coronavirus. Preparamos todas las posibilidades de internación y aislamiento porque lo vamos a necesitar para ello. En ese sentido, en Oberá se cuenta con un Hospital nuevo con todos los elementos necesarios”, remarcó.

En relación a la flexibilización de la cuarentena opinó que “Creo que se profundizarán algunos aspectos y otros se liberarán, el transporte es una cuestión a resolver, las fronteras tambien son cuestiones claves que se deben resolver y en eso se trabajará, entiendo, este fin de semana largo, pero es mi postura personal”, mencionó.

Sobre quienes aún están en aislamiento y la posibilidad de que ingresen repatriados explicó que “el último registro de personas en aislamiento es para el 20 de abril, de personas que viajaron a algún lado y volvieron al país, pero son asintomáticos, la mayoría volvió de Brasil, y en general en los testeos rápidos dieron negativos, por eso estamos tranquilos, pero si se deja ingresar a personas en repatriacion hay que hacerles tests rápidos mas allá del aislamiento social obligatorio, creería”-