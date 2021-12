Prórroga de la entrada en vigencia del Código Fiscal en Oberá

El flamante intendente de la ciudad, Pablo Hassan, decidió volver atrás con la polémica aprobación sobre tablas del Código Fiscal y anunció la prórroga de la entrada en vigencia del mismo.

El anuncio se llevó a cabo en conferencia de prensa, encabezada por el jefe comunal, acompañado por los concejales del bloque oficialista al que perteneciera al momento de aprobarse la norma. «La decisión la tomé en conjunto con el equipo de principalmente llamar a la paz social de la ciudad de Oberá y volver al diálogo y consenso con las asociaciones intermedias que me parece algo muy importante. Hemos tomado la decisión de prorrogar la entrada en vigencia del Código Fiscal, para continuar con esto que venimos diciendo, no es un capricho y queremos que se siga trabajando con las instituciones intermedias, sin desconocer la necesidad que tiene la administración, pero si pensando en que una ordenanza de esta importancia tiene que lograr el consenso de la asociaciones intermedias y no puede quedarse manchado por cuestiones políticas» expresó Hassan.

La decisión fue comunicada a las instituciones que intervinieron en el tratamiento participativo del Código, entre ellas la Cripco, Comerciantes Autoconvocados, Consejo de Ciencias Económicas. Todas coincidieron en que se tomarán unos días para evaluar entre sus integrantes este sorpresivo paso atrás del oficialismo.

En otro orden existen versiones que así como Hassan decidió retrotraer la ordenanza polémica, podría seguir el mismo carril otros temas que despertaran reacciones similares, como la designación de los Secretarios del Juzgado de Faltas.