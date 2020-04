Protocolo de actividad turística hotelera, critican su puesta en marcha

Respecto a lo expuesto por el Presidente de la Cámara de turismo Sierras de Centrales de Misiones, Ernesto Martins, hace algunos días en cuanto a que hay emprendimientos hoteleros (cabañas) que están trabajando en forma mínima, el empresario Hotelero Nicolás Ostrorog criticó desconocer medidas locales y que un protocolo de trabajo local esté por encima de lo que dictamina Nación.

En FM El aire de Integración, Ostrorog sostuvo que “nos enteramos que hay varios emprendimientos que están albergando personas y esto no puede suceder, porque hay un protocolo de salud que lo impide. Yo tengo el Hotel cerrado y el personal está en su casa”, mencionó.

Dijo que “Nosotros estuvimos capacitados desde un principio porque se hizo el curso necesario, sé que hay un permiso provisorio para algunos para recibir viajantes,personalmente, me parece un error garrafal porque es todo un tema, se necesita una planilla que debe rellenar un médico habilitado para tal fin, cada huésped debe ser analizado y demás, eso es lo que dice el protocolo de la OMS”.

“Fuí muy criticado cuando recibí a los Checos,apenas iniciada la cuarentena y a pesar que estaban en camino pero se hizo todo el protocolo, se capacitó al personal, y ahora esto que está sucediendo fue advertido, este lunes el director de turismo, Fernando Vitelli, puso en el grupo que tenemos los emprendedores que no se puede recibir huéspedes, pero la misma Municipalidad hizo un protocolo que no se ajusta a lo que dice la OMS, de lo que me enteré el domingo. Entiendo que un consenso local no puede estar por encima de lo que diga Nación, debe haber un responsable en esto”, explicó Ostrorog.

También relató la situación económica que afecta a todos y sobretodo al sector turístico “a nosotros nos resulta un desastre el costo financiero, en personal y servicios tenemos un 70 de costo, por estar cerrados me ahorro un 30%, pero debo pagar lo que anteriormente se gastó. El estado me ofrece un minimo, de 140 me ofrece 15 como ejemplo y en calidad de préstamo, pero nada mas, y debemos seguir adelante o cerrar, yo ya he buscado alternativas laborales, no me queda otra”, puntualizó.