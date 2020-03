Quedate en casa y preservá tu salud mental

Cumplir la premisa “quedate en casa” es fundamental en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria. Evitar la circulación del virus covid 19, que inevitablemente llegaría, es el objetivo que prevalece, para eso es fundamental el aislamiento social. En ese sentido el Psicólogo Sergio Lépori, compartió consejos útiles para mantener la salud mental en esta época crítica.

Evitar la sobreinformación. Las noticias sobre el tema abundan y son constantes, invaden medios de comunicación, redes sociales, grupos de whatsapp, entre otros. “El aislamiento social es indispensable y alejarse un poco de las redes sociales. Informarse una vez al día, dedicar unos minutos a recorrer las novedades y medidas que se van tomando. Que la sobrecarga de información no nos altere más todavía. Hay medios oficiales con datos precisos y confiables, descartar aquellos de los que desconocemos la procedencia” explicó el profesional.

Seguir las medidas nos permite estar bien con nosotros mismos, afirmó. “Si somos conscientes que hay que cumplirlas y las cumplimos nos permitirá estar bien, es primordial estar tranquilos con uno mismo. Eso aporta también al bienestar propio, más allá de lo que hagan los demás. No alterarnos por el otro, colaborar para conscientizar, pero no hacernos cargo de lo que no podemos cambiar. Hacer una cadena positiva con nuestros entornos. Es lo que está dentro de nuestras posibilidades” comentó. “Es una situación de cambiar la rutina del día a día, entonces se pone en juego la tolerancia, respeto, creatividad, debemos gestionarlas”.

Demostrar apoyo a las personas mayores, población de riesgo, también es necesario. “No minimizar la preocupación del otro, que podamos expresar lo que sentimos y pensamos en una charla es bueno, validar la preocupación de cada uno. Nos va a permitir contar emocionalmente con el otro. No descuidemos a los adultos mayores, hacerles saber que estamos. Si bien la visita física se restringe, llamarlos por teléfono, hacerles saber que estamos con ellos” subrayó Sergio Lepori.