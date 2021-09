Quejas por poco personal en PAMI Oberá

Con jurisdicción sobre varias localidades aparte de Oberá, la delegación del PAMI en esta ciudad deja mucho que desear. Si bien los empleados hacen lo que pueden, son solo 3 para atender a una amplia franja geográfica, las quejas de los adultos mayores se multiplican.

«Tengo que sacar turno por computadora, que no entiendo cómo se hace, me ayuda mi nieta, pero cuando llego allá resulta que tengo que llevar el turno impreso, y donde imprimo?» se quejó Maria Esther M.(72),quien agregó que hace 2 años intenta hacerse atender por un oftalmólogo y no lo logra.

«No solo que tenés que esperar 40 minutos hasta que te atiendan los únicos empleados que hay en la delegación, sino que los médicos especialistas no tienen turnos nunca», expresó Oscar B (78).

Las quejas se multiplican en los medios de comunicación, único lugar donde pueden llevar su reclamo, los integrantes de la tercera edad. Este diario intentó comunicarse con la titular del PAMI Misiones, Marcela Krechuska, ya que en Oberá «no hay responsable ni delegado», adujeron, pero el intento fue infructuoso.

Los adultos mayores que dependen del PAMI siguen esperando no solo un espacio mejor y cómodo, sino que haya gente suficiente que responsa sus demandas prontamente, ya que el tiempo de espera se les acaba.