Rápidamente el concejo deliberante obereño aprobó nuevas tarifas para el boleto urbano

En sesión especial los concejales obereños acompañaron el veto parcial del intendente Carlos Fernandez, al aumento del servicio urbano de pasajeros, que ellos mismos habían aprobado hace 15 días y asimismo, aprobaron nuevo cuadro tarifario.

El mismo establece que el boleto único costará 40 pesos sin tarjeta, 35 con tarjeta, boleto escolar sin tarjeta 15, con tarjeta 10. Boleto universitario y jubilados sin tarjeta 25, con ella 15. Boleto especial sin tarjeta 50 y con tarjeta 45 pesos. La ordenanza incluye la excepción de pago a la empresa prestataria del servicio, del Impuesto Provincial al Automotor en la proporción correspondiente al municipio y de la tasa de comercio municipal, por lo que resta del 2021.

Así en quince días, en dos sesiones especiales, aprobaron el aumento por mayoría (bloque oficialista) y luego el rechazo al mismo. Según el presidente del cuerpo, Santiago Marrodán, ya en esa oportunidad sabían de las gestiones que estaba realizando el ejecutivo. «Sabíamos que existía la gestión, pero siempre nos pusimos del lado del usuario y en este caso tenemos que ser mediadores entre la empresa para que exista el servicio, por lo que no nos podemos manejar sobre supuestos subsidios, tenemos que manejarnos con datos precisos» manifestó. «Si esa ordenanza no hubiera salido, el ejecutivo no hubiera tenido la herramienta para poder lograr este subsidio que hoy celebramos» insistió.

Marrodán no pudo dar precisiones del monto con el que se beneficiará la empresa por la excepción al pago de impuestos, tampoco del subsidio que percibiría la misma. «El monto exacto no se sabe, pero hay que tener en cuenta que eso tiene intereses. Hoy la empresa está al día. Sobre el subsidio se tiene en cuenta los ocho millones que se otorgará a nivel nacional al transporte, todavía no se sabe cuánto le va a tocar a la provincia, pero se calcula que será igual al subsidio que se había cortado en su momento, por lo que se habla de dos millones setecientos, tres millones».

El bloque opositor que había votado contra el aumento el pasado 7 de julio y había propuesto un aumento escalonado, concluyó en que finalmente aprobaron la propuesta que ellos habían hecho hace quince días. «En realidad acompañamos el veto porque era la propuesta que habíamos hecho nosotros. En su momento dijimos que el 66 por ciento, es decir llevar a 50 pesos el costo era mucho, se convertía en el boleto más caro de la provincia. Nosotros nos negamos al aumento, pero el bloque oficialista igualmente aprobó porque son mayoría, entonces todos levantan la mano para el aumento y a los quince días el intendente veta el aumento y ahora todos levantan la mano para aprobar lo mismo que habíamos propuesto nosotros, es un contra sentido» expresó la concejal Mara Frontini.

En otro orden quedó el compromiso del bloque para adelante de acompañar el pedido de informe sobre la implementación del boleto de transferencia, pendiente del 2015, solicitado por el concejal Marcelo Sedoff, para ser incluido en la misma ordenanza, o sea que será tratado próximamente.