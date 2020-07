Reactivación del Turismo Interno trajo pocos visitantes a Oberá

La reactivación del Turismo Interno en la provincia de Misiones, generó la llegada de algunos visitantes. Fueron 16 lugares de alojamiento, 10 establecimientos de cabañas y seis hoteles, los que decidieron adherir a la prueba piloto y abrir sus puertas con el protocolo aprobado. Según admitió a Meridiano55, Ernesto Martins, presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales, hubo alrededor del 18% de ocupación.

Las expectativas para los propietarios va más allá de este fin de semana y apunta a que esta primera etapa, que incluye el próximo viernes, sábado y domingo, sea el prólogo de la apertura definitiva del rubro. “Esperamos que todo se empiece a dar, poniéndole la mejor onda, pero preocupados. Así como algunos debieron cerrar, otros estamos aguantando. Habilitar el treinta por ciento del alojamiento en hoteles es poco, no cubrimos siquiera los gastos. Además de todo lo que debimos implementar. Por eso mismo hay quienes decidieron no abrir. Pero suponemos que puede ir creciendo el movimiento y eso nos ilusiona. Creo que lo que si va a andar bien es el tema del virus, pero no se en lo económico” expresó Maria Lidia Cribb del Hotel Premier.

Entre los lugares habilitados para abrir estuvieron: Hotel Azul, Hotel Cuatro Pinos, Hotel Premier, Cabañas Oberá, Cabañas Descanso Verde, Cabañas Doralia, Residencial Anahi, Residencial Real, Residencial Internacional, Bungalow Chiquita, Cabañas de la Selva, Cabañas Las Termas y Cabañas Guacurarí

“Nosotros teníamos reservas, pero el viernes, por el clima, cayeron dos. Igual se ocuparon dos cabañas, las dos con gente de Posadas” comentaron propietarios de Cabañas Doralia. “Esperamos que siga creciendo el movimiento”.

Durante la semana queda habilitado el alojamiento a viajantes y otros exceptuados por DNU. Por otro lado el próximo fin de semana se abriría el Complejo Turístico Salto Berrondo.