Recategorización empleados municipales

Finalmente se concretó el pase a planta permanente de empleados contratados por el municipio, tal como había acordado el ejecutivo con los gremios. Se trató del primer grupo de 40 trabajadores, lo próximo sería en enero, oportunidad en la que aquellos contemplados con planes de emergencia laboral pasarían a ser contratados, según anunció Victor Paredes, referente de ATE, se daría en grupos de 20 empleados.

“Fue positivo, algo que veníamos esperando de hace mucho tiempo, en cada reunión que tenemos con el ejecutivo, no solo de esta gestión, sino con las anteriores también, siempre está el tema del pase de contratados a planta permanente y de planes a un contrato. Aparentemente se van a ocupar, lo importante es que se está dando. Más de 40 compañeros pasaron a planta permanente, lo que es un contrato por tiempo indeterminado. Como sindicalistas nos pone contentos la estabilidad laboral de estos compañeros” afirmó.

Según anticipó el gremialista en función al acuerdo firmado con la gestión municipal, durante los primeros meses del 2021, será el turno de los contenidos con planes de emergencia laboral. “En enero, febrero le va a tocar a los planes. Algo que no debe existir más, ya que no tienen beneficios como obra social, por eso debe terminar. Solo los cubre un seguro, pero no tienen los beneficios que como trabajadores les corresponde» señaló Paredes. “Irán pasando en grupos de veinte hasta que se elimine la figura de planes. También queremos que se cumpla con las normas, hay contratados desde hace quince años. Pasando de categoría van a tener muchos beneficios que ahora se pierden”.