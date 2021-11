Reclamo del Sindicato No Docente sin novedades

El personal No Docente cumplió 48 horas del paro de actividades en reclamo por tema salarial, pase a planta permanente y solicitando entrega de indumentaria de trabajo. Al no obtener respuestas por parte de las autoridades, el lunes venidero, en asamblea a llevarse a cabo en Posadas a las 10, decidirán que acciones tomarán.

Por otro lado, un grupo de porteros autoconvocados hicieron público un comunicado en el que expresan: Queremos aclarar la situación actual acerca del Paro no docente. Somos aquellos Porteros que defendemos y LUCHAMOS por NUESTRA DIGNIDAD. Además acompañamos a los docentes en los cortes de rutas que se realizó en todas las arterias principales de la PROVINCIAL.

Por otro lado, estamos totalmente en CONTRA DEL PARO convocado por el sindicato de porteros. Estos realizaron siempre sus negocios dentro del sindicato para beneficiar a personas allegadas y se olvidaron de defender a los COMPAÑEROS.

Hoy realizan actos políticos y no están defendiendo a los trabajadores no docente, si a sus interés particulares, beneficios de pocos y esto no está relacionado con nuestra lucha. NOSOTROS PEDIMOS: La totalidad del pase a planta de todos los contratados hasta el 2020. Como afirma la ley N°160 “que todo personal contratado debe pasar a planta permanente al cumplir el año de antigüedad”. Actualmente solo están pidiendo el pase a planta desde el año 2011 y 2012. TAMBEN pasa con la INDUMENTARIA que son dos al año y la última que entregaron fue en el año 2015. Además se pide la RECATEGORIZACIÓN de todo el personal. Finalmente, NO un ADICIONAL para los que tengan más de 25 años de antigüedad. Ya que todo el sector padece una remuneración baja.

EL COMUNICADO ES PARA ACLARAR EL DESACUERDO QUE TENEMOS LOS PORTEROS AUTOCONVOCADOS DE TODA LA PROVINCIA DE MISIONES.