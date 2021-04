Reclamos mayores de barrios en Defensoría: el agua

Frente a los reclamos de diferentes barrios de Oberá, la defensora del pueblo, Patricia Nittmann mencionó las diferentes reuniones que mantuvo con los vecinos y acentuó la necesidad solucionar la falta de agua en los mismos. “tanto con el Kilómetro Cero o con los asentamientos que surgieron varias reuniones. Con la municipalidad, con la CELO; solicitamos en más de una oportunidad, por lo menos, a modo paliativo, la colocación de un grifo público para que los vecinos puedan acceder al agua.», sostuvo.

En cuanto a la protesta frente a la municipalidad el último viernes, según Nittmann, se trataba de un reclamo de varias semanas del que no se obtuvo una respuesta favorable y remarcó que no estaban al tanto. “En el caso particular de los vecinos que tomaron la municipalidad, no estábamos al tanto. No obstante a ello, vamos a comunicarnos con uno de los referentes del Polo Obrero para ver específicamente de qué barrio estamos hablando y cuál es la problemática«,

También se reabrió un expediente del Barrio San José, sobre la calle Picada Argentina. Después de dos años de tratativas para habilitar la conexión de agua potable a setenta y nueve familias, en julio de año 2020, se le otorgó las autorizaciones a las mismas, aunque al comenzar las obras hubo problemas técnicos. Nittman(quien se postula nuevmanete como Defensora del Pueblo por el FR) mencionó que “Tengo entendido que se solucionó, no obstante a ello, la Cooperativa dice que no cuenta con el presupuesto para poder terminar las obras en ese lugar…” expresó Patricia Nittmann. En este sentido desde el IFAI piden una intervención por parte de la defensoría del pueblo, la CELO y el municipio para darles una solución a estas familias. Además habló de las necesidades de conexión, tierras y la autorización para la conexión de servicios y de la complejidad de los mismos en Oberá. Insistió sobre la presencia del estado y la necesidad de brindarle soluciones a la gente, al menos de manera provisional. También hizo hincapié en incentivar a los vecinos sobre asociarse para poder tener un servicio de agua potable y consideró que, la necesidad de educar acerca del trabajo que se realiza en la defensoría es fundamental. Con este objetivo se retomó el programa La Defensoría en tu Escuela, donde se les enseña a alumnos de nivel secundario, superior y universitario de que se trata este trabajo, teniendo en cuenta que es un organismo que solo tiene tres años.

Adelantó que el miércoles 14, habrá una reunión con otros defensores del pueblo donde se plantearán varios temas importantes, así como su presentación como candidata a la reelección como defensora del pueblo.