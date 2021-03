Reinfectados de Covid19 en Oberá

Se registraron casos de reinfectados de covid 19 en Oberá. Lo confirmó el Director del Hospital Samic, Hector Gonzalez. “Tuvimos un par de personas que fueron reinfectadas, en su momento se hicieron el hisopado por contacto estrecho con un positivo, sin presentar síntomas. Posteriormente desarrollaron síntomas se volvieron a hisopar y dieron positivo. Hay muchos casos similares, puede pasar, hay personas que desarrollan una inmunidad por meses y otras que no lo desarrollan y se pueden volver a infectar. Por suerte fue en personas jóvenes, que no revistieron gravedad. Muchas personas creen que porque ya se infectaron una vez no volverán a tener el virus y no es así. Por eso es fundamental que sigan los cuidados y de manera más rigurosa, los cuidados son para todos, parejo” señaló.

Mientras tanto en el Complejo Deportivo de la ciudad, Ian Barney 1, continúan los testeos a personas que manifiestan síntomas o tuvieron relación estrecha con infectados. “Hoy por hoy el testeo es una herramienta importante para esas personas que no tienen síntomas pero que contagian. Las medidas básicas las debemos seguir con rigurosidad” indicó el Director.

Según Gonzalez la línea de contagios de las últimas semanas no pone en riesgo, por el momento, el sistema de salud previsto para la pandemia. “En un momento tuvimos el 95 por ciento de camas ocupadas, actualmente disminuyeron un poquito la cantidad de internados, pero estamos en un proceso donde se testean a más personas. En las últimas semanas se infectaron más adultos mayores, con comorbilidades y les afecta mucho más, requieren muchos más días de internación si todo va bien. Tuvimos casos que lamentablemente no pudieron superar la enfermedad. Insistimos en que especialmente la gente joven se cuide, respete las medidas, porque son generalmente los que transmiten a los mayores de sus casas, que suelen ser casos graves”.

Sobre vacunados que de todas maneras contrajeron la enfermedad aclaró las garantías de la vacunación no son absolutas. “Como toda vacuna, genera una defensa que impide que se desarrolle la enfermedad de forma grave, eso no quiere decir que una persona vacunada no se vaya a infectar. Por lo que las personas que se vacunan deben seguir con los mismos cuidados de antes” remarcó.