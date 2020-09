Renunció Tesorero de la CELO. Denuncia ingreso de familiares de integrantes del Consejo

Para el mes de octubre debería realizarse la asamblea distrital de delegados de la CELO- si no hubiera pandemia-. Si bien se desconoce la metodología, se sabe que hasta el año que viene las entidades tienen permitido posdatar estas acciones institucionales. Sin embargo, la Cooperativa Eléctrica Ltda de Oberá (CELO) está pasando por un mal momento en cuanto a lo dirigencial, ya que al fallecimiento del Vicepresidente (Odulio de Lima) ahora se suma la renuncia del Tesorero, Néstor Mattos.

La razón está basada en diferencias con la Presidencia sobre prioridades y cargos otorgados a familiares de integrantes del Consejo sin filtro o concurso mediante.

«No puedo jamás estar de acuerdo con tirar por la borda nuestro lema de Honestidad, Transparencia y dignidad que hace 5 años nos habíamos propuesto como grupo», dijo a Meridiano55.com, el tesorero renunciante, quien se aprta del cargo pero sigue siendo integrante del Consejo.

Es que las designaciones de personal la firman el Presidente, Secretario y Tesorero y en este caso según Mattos «no existe ética en el accionar».

Dijo que debido a la pandemia los encuentros de consejo eran reducidos y mas que nada virtuales pero muchas decisiones se tomaban en forma unilateral por el presidente Pedro Andersson.

«Es malo y ya lo vivimos cuando una persona se cree dueño de la institución. No puedo avalar que cuando habíamos hecho un trato de no meter a nuestros familiares en la entidad-lo que a todas luces no corresponde- ingrese un sobrino del secretario y el hijo del actual Vicepresidente, así como el hijo de la secretaria de Presidencia. Hay un listado de 8 personas para hacer tareas de macheteo cuando se dijo se colocaban mas postes de hormigón y cable pre ensamblado para evitar problemas con la vegetación, sin embargo, se suma más y más personas, en vez de reducir gastos», mencionó Mattos

En la noche del lunes, el Consejo por mayoría (y con votos del secretario y Vicepresidente) aprobaron el ingreso de familiares de los mismos a la entidad como personal. «Decidí no participar más, no puedo avalar esto, cuando hay además problemas mucho más urgentes que resolver como el pago de la deuda de EMSA, que se sigue acrecentando y la resolución del conflicto con Aguas sanitarias que no se culminó. No hay plata para sacar de ningún lado y seguimos sumando gente a la planta de personal, es inaudito», planteó.

Lo llamativo sin dudas, resulta la posición y actitud de Jorge Coqui Duarte, actual Vicepresidente-quien ingresó como síndico y fue escalando posiciones- el que además cumple funciones como Secretario general de la CTA y dirigente de ATE. Padre de uno de los «nuevos» empleados