Requieren de ordenanza o legislación para entrar a terrenos privados para limpieza

La lucha contra el dengue se da en diferentes frentes, pero evidentemente no es suficiente porque el mosquito aedes aegypty sigue haciendo de las suyas y cada día se conocen más casos de afectados por esta patología.

Uno de los hechos que se efectúan en este marco, son los carteles que colocó la Municipalidad de terrenos en infracción-baldíos o no pero con falta de limpieza-..

En relación a cual es la función de los mismos, el titular de Saneamiento ambiental Herbert Castellanos aseguró que “lo hacemos en los casos donde los propietarios no están al momento de la inspección y que denota abandono o falta de limpieza. Muchos se acercan porque alguien le avisa, logramos articular con obras privadas y en catastro para saber a quienes pertenecen , porque muchos están en sucesión o sus dueños no habitan la ciudad y necesitamos una ordenanza-legislación- que nos permita ingresar a limpiar, caso contrario no podemos hacer nada y se trata de actuar en el menor tiempo posible”, indicó.

Dijo que “cuando hablamos de un trabajo de todos debemos ejercer nuestra parte en que se involucren todos, evitar la burocracia o problemas legales. En algunos casos hay que retirar automotores viejos y no podemos, en nuestro mismo corralón tenemos muchos, pero falta legislación para poder hacer algo, ya que la chatarra o lo que está en desuso puede ser compactado, pero no sin permiso”.

Explicó que “Ahora hicimos una recolección de todo un poco, y sin clasificar y está en nuestro corralón de obras públicas, estamos separando y viendo un terreno privado que nos han cedido para llevar todo lo que se recolecta y hacer una clasificación precisa, ya que la chatarra tenemos una empresa que compacta y lleva y tenemos un convenio para ello, las cubiertas también y el resto va a relleno sanitario”.

Respecto a los ciudadanos que quieren sacar la chatarra de su casa y llevar por cuenta propia a algún lado, explicó que “creo que en 10 dias estará habilitado este nuevo sector, ya clasificando chatarra, neumáticos y demás residuos como muebles viejos, esto lo haremos todo el año seguramente, porque se deberá continuar, por lo pronto tenemos la prensa compactadora que se trajo de La Rioja y que está trabajando”, argumentó.