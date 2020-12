VTV: falta de luces reglamentarias el error de la mayoría

La verificación técnica vehicular resulta un síntoma a fin de año de aquellos que pretenden salir a vacacionar, aunque luego de 2 meses sin funcionar por la pandemia, hoy resulta un contrasentido. Sin embargo, en Oberá, el ritmo se mantiene y entre 80 y 85 vehículos por día se acercan a realizar el trámite. El mayor error: la falta de luces reglamentarias.

Los costos se modificaron a partir del 24 de noviembre “en base a lo dispuesto x el Ministerio de Gobierno por lo que ahora la VTV de un auto particular esta en 1300 pesos, una camioneta está en 1560 pesos y luego, vehículos de carga o de pasajeros tiene un costo de 2000 pesos”, dijo el Ing Luis Barrufaldi, a cargo de la RTV de Oberá.

Dijo que “este año fue atípico, ya que por 60 dias no se pudo hacer la verificación, el promedio es igualmente un 5% más que el mismo mes del año pasado, pero hay muchas personas que se les venció en los meses que no estuvo en funcionamiento y luego acudió a hacerlo, así que no sabemos si es que lo hizo porque se les venció antes o porque piensan salir a algún lado a vacacionar”, señaló.

Reconoció que en este momento “la mayor cantidad de rechazos se da por falta de luces reglamentarias y tren delantero, esto es, se le otorga un certificado condicional por 30 dias para que lo revise, pero igual puede circular. Luego viene antes de esa fecha y se verifica las reparaciones y se le otorga el certificado final sin que deba abonar nuevamente”, aclaró.

La revisión Técnica Vehicular funciona en Oberá por orden de llegada, de 7 a 12 y de 15 a 19 hs de lunes a viernes y sábados de 7 a 11 hs.

“En diciembre y enero aumenta la cantidad de revisiones siempre, enero sobre todo, porque la gente adquiere vehículos o se patenta en ese mes cuando es 0 Km y le vence siempre en esa fecha a los 3 años, o, cuando va a salir de vacaciones se acuerda, por lo que allí tenemos un 50% más de afluencia. Nuestro promedio es de 850 vehiculos por mes y sube a 1600 en enero normalmente”, mencionó Barrufaldi.

Sostuvo que “el parque automotor aumenta en promedio un 5% por año, asi que también aumenta los vehículos a verificar. En nuestro caso, la Facultad de Ingeniería actúa de supervisor de los instrumentos de medición y documentación”, precisó