Ruegan controles en pasos fronterizos clandestinos

El estado del Río Uruguay, facilita el paso fronterizo clandestino. Los esfuerzos por impedirlo no alcanza, afirmó el intendente de Campo Ramón, Jose L. Marquez Da Silva. “Ya se pasa casi a pie en varios lugares, la preocupación es de varios días, estamos pidiendo a gritos que venga gendarmería o prefectura, porque nosotros con la policía nos resulta imposible realizar esos controles. Así que estoy esperando en el transcurso de este día tener respuestas. Hace tres semanas que estamos pidiendo que estén las fuerzas nacionales, porque se está complicando cada vez más. Tenemos la gente que va a Brasil a cobrar, viene de allá, los revendedores que van y vienen, los chiveros, lastimosamente es así y no estamos pudiendo controlar. No podemos hacer entender a la gente que esto es serio, puede traer muertes” expresó a la Mañana del Aire.

El jefe comunal indicó que sufren esta situación especialmente en Colonia Paraiso, pero que es común a otros municipios como Panambí o San Javier. El pedido es que las fuerzas bajen por el Río Uruguay para detectar esos pasos, caso contrario deberán tomar otras medidas. “Esperamos hasta miércoles y si no veremos con el jefe de la comisaría de Villa Bonita de hacer un control que permanezca ahí día y noche. No nos sirve que vengan a controlar un día y después no vuelvan más. No solo pasa a Campo Ramón, también a Panambí, San Javier. Queremos que recorran el Uruguay, no sólo en Alba Posse. En Brasil es otra cosa, no hay cuarentena, hay vida normal y la cantidad de muertos que está teniendo. En Santa Rosa la semana pasada ya habían seis casos, en Tucundú un caso, en Santo Cristo también un caso y ahí va nuestra gente a hacer compras y revender acá” explicó. “La idea es si no entra en razón la gente, vamos a tener que meter presos, al que sepamos que va a Brasil va a tener que quedar preso, no nos queda otra. La idea no es pelear, pero a mí la gente me paga el sueldo para que cuide mi pueblo. Nosotros no hemos parado, venimos trabajando todos los días, tratando de controlar para que el virus no llegue a nuestro pueblo”.

Por otro lado, Marquez Da Silva, aseguró que el trabajo de los funcionarios y empleados municipales fue constante para atender las necesidades de las familias vulnerables. “Agradezco a los agentes de policía que están trabajando, a las señoras que están confeccionando barbijos gratuitamente, al grupo de concejales que están trabajando con nosotros, atendiendo las necesidades de las familias que necesitan. Estamos atentos las 24 horas para ayudar, llevando mercaderías a las casas. En ese sentido no tenemos inconvenientes. Estamos dónde nos necesitan” señaló.