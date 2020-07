Santiago Berley a la espera de un donante de riñón

Lucas Santiago Berley (19) está nuevamente en una situación crítica por el problema renal con el que nació. Cuando tenía 9 años su padre le donó un riñón que dejó de funcionar y mientras aguarda un nuevo donante sigue el tratamiento periódico de diálisis. En la primera oportunidad la familia había conseguido una casa del Iprodha en Villa Londín. La acuciante situación económica que debió atravesar su madre en todo este tiempo la llevó a dejar el lugar e instalarse con la familia en el Barrio del Aeroclub. “No fue fácil, ya no podía pagar. El tiene una linda habitación, pero es de madera y por su estado de salud, necesita mejores condiciones. Por suerte recibimos mucha ayuda siempre, ahora necesitamos que tenga un baño instalado y la gente está colaborando con nosotros” relató Aureliana Silva, madre del joven.

La lista de espera del Incucai es extensa y todos los casos son urgentes. “Los hermanos lamentablemente no son compatibles y la espera es desesperante. Yo ruego que aparezca alguien que tenga un gran corazón y pueda donarle el riñón que él necesita. Mientras, se tiene que hacer diálisis día de por medio. Nos atienden muy bien, tiene todo cubierto. El Director del Hospital me dijo que van a estar en todo momento. Estos días se descompensó, me asustó mucho, pero enseguida estuvo la ambulancia y pudo recuperarse. Igual lo único que puede salvarle es que aparezca un donante” explicó la mujer.

Construir el la habitación y el baño es el objetivo de una campaña solidaria iniciada por Aureliana. “Por suerte enseguida conseguí respuesta y creo que pronto vamos a poder construir, mano de obra no falta, los vecinos y amigos ya me dijeron que van a hacer apenas tengamos todos los materiales. También la Municipalidad me está ayudando. Estoy muy agradecida a la gente y le pido que sigan rezando para que aparezca la persona que pueda salvar a mi hijo. Él está de buen ánimo siempre, sufrió toda su vida, tuvo muchas operaciones pero no baja los brazos, es un luchador” confesó.

El número de contacto con la familia es 3755-647422.