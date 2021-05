Se conformó Comisión de Madres Compartiendo Amor

El objetivo del grupo es acompañar a embarazadas que acuden al Hospital Samic de Oberá, para que se cumpla la Ley de Parto Humanizado. Ante casos de supuesta violencia obstétrica, que se encuentran en el ámbito judicial, las madres que perdieron a sus bebés o que fueron víctimas, decidieron organizarse para erradicar la problemática, reconocida por las autoridades. En ese marco firmaron un acta acuerdo con el Director del nosocomio, Héctor Gonzalez, para el trabajo conjunto.

Acompañar, informar, preparar, contener a las mujeres por dar a luz y a sus bebés, son los ejes de la solidaria tarea que encabeza Talia Gonzalez. «Hablé con el Director para hacer un grupo de madres que pueda participar de la maternidad junto a los profesionales. Hicimos un comité, tuvimos reuniones con el Director y las chicas me eligieron presidenta del Comité. Desde el lunes (26) estamos acá, en una oficina, junto a Liliana» expresó. La Licenciada en Enfermería, Liliana Luna será parte del equipo y nexo entre las mamás y profesionales. «El objetivo es acompañar a las mamás, ver que estén bien atendidas, que estén cómodas, que salgan conformes y bien con sus bebés, que no pasen por lo que yo pasé. Contenerlas en todo sentido, que sepan que no están solas. Vamos a estar todos los días. Ingresamos a la maternidad a ver las mamás que están, para ver qué necesitan» explicó la mujer que estará diariamente en un espacio dispuesto en el hospital, pero básicamente recorriendo la maternidad.

Talia Gonzalez perdió a sus bebé hace poco más de un mes. Su caso fue judicializado a partir de la denuncia por probable mala praxis. En pleno duelo afirmó que lo ocurrido le despertó la misión de acompañar para que otras mujeres no pasen por lo mismo.

«Tuvimos un par de reuniones, llegamos a la conclusión de que pueden aportar mucho, desde sus experiencias, punto de vista y la mejor solución es un trabajo en conjunto con la maternidad. Especificando bien cuáles son los roles de cada uno, sabemos que hay un protocolo estricto, pero la idea es que estas mamás sean un soporte para las otras y también se ofrecieron para ayudar con cuestiones sociales que pueden aparecer» indicó el Director del Hospital.