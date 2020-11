Se intensifica el movimiento en la Terminal con líneas media distancia

La habilitación del servicio de transporte de pasajeros de media distancia, empieza a generar mayor movimiento en la Terminal de Ómnibus de Oberá. Si bien las empresas se irán sumando paulatinamente, ya funcionan líneas Oberá-Posadas, Posadas-Oberá, El Soberbio-Posadas y viceversa, pasando por Oberá. También se reactivó la línea Apóstoles-San Vicente y vuelta, con parada en Oberá.

“Era muy esperado sobre todo por los usuarios, si bien veníamos trabajando con el servicio de corta distancia, 20 kilómetros, a partir de ahora se habilita media distancia. Se irán incorporando nuevas líneas ya que están todas habilitadas, pero depende de la empresa ir adecuándose al servicio” explicó Guillermo Correa, Director de Inspección General y Tránsito de la Municipalidad.

Los usuarios pueden comunicarse al número de teléfono fijo 402420 para obtener detalles de horarios. La apertura y funcionamiento de la Terminal será de 7 a 18.30. Desde este jueves 19, la empresa Singer habilitó su boletería, primera en reabrir sus puertas. Se espera que las otras empresas hagan lo propio. De igual manera la apertura de locales comerciales.

La salida de la terminal por la colectora a Ruta Nacional 14, aún está cerrada, según el funcionaria podrían retirar el montículo de tierra que impide el paso. “Sería una medida necesaria, pero tenemos a pocos metros la rotonda que está adaptada a la salida” comentó y agregó que las empresas no pueden realizar paradas dentro de la ciudad. “Una vez que ingresan al ejido urbano no pueden descender pasajeros salvo en la terminal, donde se toman datos de los pasajeros, temperatura y recién ahí pueden ingresar. Es un filtro más para salvaguardar la salud de todos”. La misma medida se aplica para las empresas inter-urbanas, sin embargo algunas habrían incurrido en falta. “Recibimos denuncias, por lo que tenemos distribuidos inspectores en los puntos donde habitualmente descienden, lamentablemente por uno o dos que no respetan, terminan con todo el esfuerzo que hace la gente de la Terminal” señaló Correa.