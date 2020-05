Se levantó el paro de colectivos. La empresa molesta con los choferes

Aunque a última hora del lunes 11, habían comunicado tanto empresa, como delegado gremial, que el servicio del transporte público urbano de pasajeros se cumpliría, finalmente los colectivos estuvieron parados por la mañana en Oberá. Recién cerca del mediodía se reactivó el servicio.

“Fue un malentendido. Pero ya se levantó la medida” manifestó Andres Wedlinger, referente local de UTA, Unión Tranviarios Argentinos, quienes habían convocado al paro. “Habíamos quedamos en que la empresa tenía un día más de plazo para completar haberes adeudados”.

Por su parte el contador de la empresa, Ruben Oberman, reclamó por subsidios comprometidos por el estado. “El transporte público está pasando por un momento muy difícil. La empresa trabaja sobre un total de 33 líneas en 8 habilitadas por el municipio. La planta de cien empleados, tiene a quince en actividad. Se gasta en estas líneas 45 mil pesos en gasoil y se recauda 65 mil pesos en total. Po lo que lo mejor para la empresa es parar. La única forma de seguir trabajando es con los subsidios que llegan del estado, lamentablemente a pesar de las promesas, lo correspondiente al mes de abril, siendo 12 de mayo todavía no llegó un centavo. La empresa consiguió fondos de terceros para normalizar la situación. Se trata del mes de abril, se abonó el sesenta por ciento, falta la otra parte” detalló.

Ernesto Kubski, titular de la prestadora del servicio se mostró molesto con el accionar de los choferes. “Que nos hagan esto es una injusticia para los pasajeros. Casi a las 10 de la noche de ayer (lunes) quedamos en que no iba a haber paro, comunicamos a todos y hoy a la mañana me encuentro con que los coches están parados. La empresa queda mal con la gente” señaló. “El estado debía hacernos llegar una parte del subsidio al 10 de abril y la otra al 20, pero ya estamos a 12 de mayo y no nos llegó nada. Igual el 25 de abril ya habíamos adelantado algo del sueldo, por eso me molesta la actitud de los choferes, no se portaron bien. Un básico está entre 47 mil y 50 mil pesos, no es fácil y todos están cobrando. Por eso está mal que digan una cosa y salen con otra” subrayó.