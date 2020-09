Se reanudaron 3 líneas de colectivos interurbanos

Con la ausencia de la Empresa Brilla, que une Colonia Inglesa, Villa Bonita, Campo Ramón con Oberá, comenzaron a funcionar en horario matutino las otras 3 líneas de colectivos, habilitadas para tal fin.

De esta manera, la empresa Danielito que une Mártires con Oberá y viceversa, así como Henning que une Alvear-Alberdi con Oberá y Sony que une Puerto Rosario con Oberá, realizaron su trayecto con parada en la Terminal de ómnibus y controles pertinentes de acuerdo al protocolo de COVID 19.

No así la empresa Brilla que por conflicto salarial con el personal- a quienes adeudan 4 meses de sueldos-no lo pudo hacer. El delegado de UTA Gilberto Domínguez, sostuvo que «somos 17 personas, 14 choferes los que estamos en esta situación. Nos ofrecieron pagarnos parte pero no aceptamos, necesitamos que nos regularicen todo, por lo que seguimos de quite de colaboración», indicó al Aire de Integración.