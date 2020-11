Servicio de asistencia domiciliaria funciona hace 2 años en Samic Oberá

Pacientes postrados o crónicos, kinesiología, aplicación de inyecciones, controles, son parte de las atenciones que brinda el Samic Oberá a través de sus profesionales y el sistema de asistencia domiciliaria que en el 018 pusieron en marcha con 4 pacientes, hoy son en promedio 40 los que reciben esa ayuda.

«Atendemos a quienes no tienen recursos y no cuentan con obra social, aunque colaboremos con alguno que si tenga y que no pueda resolver la situación en el momento también. Tenemos muchos con lesiones de columna o postoperatorios, mayormente de accidentes viales. Pacientes oncológicos que llevamos a posadas a hacer quimio-sobretodo en época de pandemia- son más de 40 personas en situaciones similares», sostuvo Héctor González, Director del nosocomio obereño.

Remarcó que «la idea es que asista al hospital primeramente y a partir de allí hacemos la red, existen profesionales que ya se desempeñan en el samic, otros que no, pero tratamos de descomprimir el samic y que pasen en sus domicilios lo mas cómodos posibles y con atención médica y rodeados de afectos», apuntó.

También mencionó que «todo lo que se haga saliendo de la infraestructura hospitalaria disminuye las consultas en el samic, es claro, y en estos tiempos es mejor, por ello los operativos en caps y demás, son muy eficientes».

Dijo que «se busca que las atenciones en el Samic, sean mayormente para especialidades ya que en el mismo nosocomio tenemos todo tipo de patologías que atender y de una vasta zona, por eso, este seguimiento y ayuda a través del sistema de atención domiciliaria nos descomprime, el equipo médico se va adaptando a las necesidades del paciente y las variaciones que pueda presentar cada enfermedad crónica, terminal o atención permanente por accidentes», indicó.