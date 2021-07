«Si mi lugar es a nivel nacional ahí estaré», dijo Fernández

El jefe comunal de Oberá, carlos Fernández se refirió a la posibilidad que se menciona en medios provinciales, de ocupar un lugar en la lista de candidatos del Frente Renovador para las legislativas nacionales.

«No tuve ofrecimiento puntual, pero sí me enteré por los medios de que podría ocupar un lugar en la lista de precandidatos, no estaba en mi mente ni lo habia soñado , porque nuestro objetivo siempre fue Oberá. De todas formas, la posibilidad significa un honor desde lo personal, es algo que no te deja dormir, porque pensamos como seguir trabajando 2 años mas en nuestra ciudad. Pero si nos toca ir bienvenido sea y si le va a beneficiar a los misioneros, estamos dispuestos a poner todo de parte nuestra para que podamos ayudar al misionerismo», expresó el Intendente obereño respecto a la posibilidad de encabezar la lista de Diputados nacionales por el FR.

Agregó que «no puedo decir que acepté porque no he hablado nada con nadie, estuvo el Vicegobernador aqui y me ha felicitado pero podes ser precandidato de palabra pero solo lo sos cuando firmás y aceptás. Igualmente, estamos dispuesto a trabajar donde dispongan», precisó