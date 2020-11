Síndico de la Celo reclama respuestas a notas presentadas

Carlos Sawinski, Síndico de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, Celo, denunció que el Consejo por no responder a notas presentadas ante diversas problemáticas. Según explicó, presentó carpeta con copias a Acción Cooperativa y al INAES, por las que aguarda novedades.

«Del cien por ciento de las notas que se presentaron desde la sindicatura hacia distintas áreas de la cooperativa, fueron contestadas en un ochenta por ciento, pero con un doble sentido, redirigiendo a otras personas, dilatando la situación y sin responder a cada planteo» expresó.

El Síndico mencionó algunos de los qué temas por los que solicitó informe al Consejo. «Sobre la obra de Avenida Italia, que se pagó fortuna por los baños y la construcción no está concluida. Después lo que se está dando hace tres meses el maltrato al personal de planta de agua, hay 16 denuncias hechas y no hay respuestas, no se puede pedir información de ningún tipo. También sobre un exabrupto que tuvo el presidente conmigo en reunión del Consejo, entonces si el Síndico no puede pedir información de los temas, quién lo va a hacer» señaló.