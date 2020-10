Tareferos cortan Ruta 14 y piden respuestas a Ministerio del Agro

Desde las 8 de este martes 13, a la altura del km 13, donde se encuentra la usina transformadora de energía eléctrica, un grupo de tareferos que conforman el Movimiento de tareferos de Misiones, cortan la ruta en reclamo de respuestas al Ministerio del Agro de la provincia.

Según Julián González, referente del Movimiento de tareferos de Misiones, junto a un grupo de unas 60 personas «tenemos el incumplimiento de un petitorio al Ministerio que habiamos solicitado al subsecretario Claudio Vázquez, de pollitos para la cría, herramientas y nosotros nos comprometíamos a buscar tierras. Conseguimos 8 has tierras en Panambi, la aramos y nos dieron un rollo de media sombra y semillas, plantamos eso, pero no tenemos nada mas, ni sistema de riego, ni manguera ni nada», sostuvo.

Dijo además que «tenemos 5 merenderos y no lo podemos sostener, cada vez son mas adultos y chicos que llegan, la mayoria son del km 0, Panambí, 100 has y otros lugares, todos necesitados. Nosotros trabajamos blanqueados, cobramos el mes pasado el ultimo salario, luego en diciembre cobraremos con suerte 5 mil pesos y no podemos vivir con eso. Queremos producir lo que nos den pero ni semillas podemos comprar, no hay caso, se nos hace imposible sostener esos merenderos», mencionó.

A partir de las 15 hs volvieron a cortar «será en forma indefinida, nos quedaremos acá por tiempo indeterminado hasta que nos den respuestas. Esperamos al Ministro Sebastián Oriozabala, somos unas 150 personas las que podemos trabajar con esto», indicó.