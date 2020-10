Tareferos desesperados por falta de asistencia alimentaria

Unos 170 tareferos conforman la Agrupación de tareferos «El mensú» tanto del B° Sapucay como B° Norte. Pidieron asistencia y herramientas y recibieron 18 módulos con 6 mercaderías. Dicen que están vendiendo lo que tienen en sus casas para poder comer.

«No tuvimos ninguna respuesta del estado, hace más de un mes enviamos petitorio a Vicegobernación con Roque Pereyra y recibimos 18 bolsitas con 6 mercaderías que dimos a quienes están enfermos o con problemas de ACV y ni siquiera pueden caminar, pero estamos cansados, no queremos cortar rutas y afectar a nuestros hermanos laburantes como nosotros, pero no nos escuchan», señaló al Aire de Integración.

Dijo que «los módulos alimentarios ya no se entregan, el aumento de tarjeta alimentaria que también solicitamos no hay nada, ni herramientas que nos permitan trabajar en algo más. Lo que necesitamos es ayuda para seguir haciendo otra cosa, no pedimos que nos regalen nada, luego cuando empiece la cosecha vamos a ir a trabajar otra vez, pero el subsidio interzafra nunca llega cuando se necesita, solo te dan la tarjeta alimentaria con 2300 pesos pero eso no alcanza para nada», se quejó.

Almirón sostuvo que «la gente quiere salir a la ruta, porque ya no aguanta, muchos venden lo que pueden o tienen para comer. la municipalidad entrega algunas bolsitas que sacan de otro lado para los que peor están, pero cada vez se agrava la situación», apuntó.

El subsidio nadie esta cobrando, y es ahora que se necesita, hace cuanto terminó la tarefa, el que tiene una motoguadaña hace changas pero ahora con esta sequía, ni eso», precisó.

«Queremos que nos escuchen, que el estado a traves de sus funcionarios nos den respuestas, yo ya no se que decirle a mi gente», explicó el dirigente tarefero.

En los últimos dias, se observó un aumento de personas- mujeres y niños- revisando cestos de basura, tanto en el B Krause como alrededores, lo que evidencia una situación cada vez mas preocupante en lo alimenticio que escasea.