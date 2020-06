Tareferos quieren aumento en pago de tarefa

La Yerba mate tiene una demanda importante, en cuanto a sonsumo y en consecuencia producción. Esto hizo que haya faltante de insumos y mayor precio se paga por la misma, sin embargo, este aumento no baja al tarefero que hace la labor de base. Por eso, insisten a gremios por una nueva paritaria.

Según Carmelo Rojas de Uatre, seccional Oberá “habíamos acordado un 26% de incremento en marzo, más un 21% que se hizo una revisión, por eso terminó en 2500 pesos la zafra anterior y de marzo para acá a 2912 pesos la tonelada de la cosecha de yerba mate”, explicó.

Añadió que “acordamos un 26% más que esta frenado en la comisión nacional de trabajo agrario, que por la pandemia no se reúne y tenemos estancado esos acuerdos, lo que perjudica a trabajadores y deberá seguramente aplicarse luego en forma retroactiva, pero ya el poder adquisitivo no será el mismo para los tareferos”, sostuvo.

Indicó que atento a esto, se solicitó reunión “a través de videoconferencia al menos, ya que no pasa solo con la yerba mate. La CGT iba a mediar pero hasta ahora no sabemos si es asi, el tema es que todos los acuerdos que se han hecho,quedaron todos frenados, la presidenta de la comision nacional es nueva y no queda mucho por hacer más que esperar”, expresó Rojas.

Agregó que el problema “es que muchos no pagan ni siquiera los valores estipulados hasta ahora. Tenemos quejas de falta de ropa de trabajo, ropas para campamentos, etc, de variadas actividades no solo yerba mate. Mucho se soluciona a través del diálogo, por suerte, sino estaríamos con audiencias permanentes en el Ministerio de Trabajo”, indicó.