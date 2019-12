Tarifas del transporte urbano de pasajeros en “stand-by”

En la mañana del lunes, los concejales obereños explicaron que, junto al Ejecutivo Municipal, se decidió esperar datos concretos de cuál será el subsidio que se otorgará a la empresa prestataria del servicio, para mantener las tarifas de transporte público de pasajeros congeladas por 180 días, tal cual lo anunciado días atrás.

El Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán indicó que tuvieron la precaución de aclarar en los considerandos de la Ordenanza aprobada el pasado viernes 27, que se sumaban a la decisión nacional de suspender todo aumento de tarifas de acá a 180 días, salvo caso que haya alguna resolución nacional o provincial donde aparezca algún tipo de subsidio. Explicó que la ordenanza se aprobó antes de esta resolución provincial y hasta no tener la información oficial desde la Provincia no pueden tomar ninguna decisión contraria, “teniendo en cuenta que aún no nos ha llegado un informe provincial oficial, lo vamos a esperar. Por lo que en este momento queda todo igual, tomándonos los 8 días, para que se promulgue, se vete o lo que decida el Ejecutivo Municipal. Por el momento estamos en un stand by, esperando que es lo que suceda en la Provincia y cuál será el mecanismo que ellos tomarán para saber si esta ordenanza se debe vetar o no”, manifestó Marrodán.

Por su parte el Concejal Pablo Hassan aclaró que, en esta actualización, por primera vez en la historia se hizo un acuerdo que está firmado con la Empresa Capital del Monte en el cual la prestataria se obliga a realizar mejoras en los servicios y en las unidades, haciendo hincapié en los pedidos y reclamos expuestos por los ciudadanos en la Audiencia Pública del 2 de diciembre.

“Lo que quiero es que quede claro es que en el momento en que se hizo la Ordenanza se previó esto y por eso en los considerandos se otorgó el ajuste de agosto a diciembre, salvo caso que surja la posibilidad de un subsidio o algún tipo de beneficio para los usuarios del Transporte Público, entonces esto es algo que estuvo previsto. Estamos muy contentos por esa medida ya que como dijo el Presidente, nadie celebra un ajuste, pero también tenemos que asegurar que el servicio se preste. Por suerte hay que agradecer que se van a conseguir los fondos y que ese pequeño ajuste lo va a terminar absorbiendo la Provincia o Nación, es decir el Estado y no el usuario”, manifestó el Concejal Hassan.