Tatiana Di Filippo y la misión de ser Guía de Turismo en Oberá

Tatiana Di Filippo es Guía de Turismo, egresada de la carrera de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, Posadas, hace más de diez años. Se desempeña de manera independiente, freelance. Es contratada por empresas privadas como instituciones públicas. En la actualidad, afirmó la profesional, tiene mayores posibilidades en la provincia. «Es bastante desafiante ser Guía de Turismo en Oberá. Nací acá, tengo mi familia. La mayoría egresan y se van a Iguazú, pero a mí el amor me ató a mi ciudad y fue un verdadero desafío quedarme, ya que escaseaba el trabajo en aquél momento. Pero empecé trabajando con grupos de jubilados que venían de otras provincias» comentó. «En otras provincias era y es más común contratar al guía local para que pueda ser intérprete, porque eso es lo que somos. No somos maestros, no somos expertos en todos los temas, sino que somos intérpretes, entre el vocabulario técnico a uno común que lo puedan entender personas de todas las edades. Nuestra tarea es poder transmitir la información, conocimientos, todo lo que se ve, para que la gente lo pueda disfrutar, aprender, conocer. Utilizamos diferentes herramientas para poder hacerlo» detalló.

No es la única con título en mano de la ciudad, pero sí la única que ejerce la profesión. «De a poquito, el trabajo se fue intensificando, al ser la única que ejerce la profesión tengo propuestas. Me fui haciendo de contactos con agencias de turismo de otras ciudades, principalmente Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, entre otras. Ahora con el tema de la pandemia empresas de Misiones empezaron a contratar guías de la provincia, lo cual potencia el desafío, ya que la gente piensa qué me vas a enseñar si yo vivo aquí. Pero la frase inicial es que nunca dejamos de aprender y yo aprendo con cada grupo que guío. Entre todos vamos creando nuevos conocimientos y experiencias».

Apasionada, cordial, atenta, virtudes que transmite ante cada grupo, visitante, o simplemente alguna persona que tiene una consulta, alguna inquietud. «Para mí es un privilegio desarrollar mi profesión. Con cada grupo es cómo rendir un examen, muchas veces te encontrás con personas muy preparadas. Siempre debemos mantener la humildad, estudiar mucho, no solo historia y geografía, también estadísticas, porque generalmente nos preguntan. Estar al tanto de las noticias actualizadas, ser objetivos. Es hermosa la profesión, poder ilustrar a personas que están de vacaciones, pero que no dejan pasar la oportunidad para aprender».

Misiones impacta y seduce a los visitantes, afirmó Tatiana y para los misioneros se abrió la posibilidad de conocer lugares que tienen cerca pero que no les representaba atractivo. «En ecoturismo ni hablar, los senderos por la naturaleza, son increíbles. Poder mostrar la riqueza de nuestra provincia es hermoso. Mi temporada es de marzo a noviembre, con grupos que vienen por programas que son de cuatro, cinco días, con noche en Oberá y desde aquí, se recorre, además de los atractivos de la ciudad, Saltos del Moconá, Cruz de Santa Ana, depende de la agencia».

Sobre lo que más asombra a turistas de otras provincias, la profesional, aseguró «que a Misiones siempre se lo relaciona con Cataratas, entonces cuándo ven los otros atractivos se sorprenden de que la provincia no sea solo Cataratas. El verde, que a diez minutos del centro tenés una cascada, como el Berrondo. La gente se sorprende por tener todo a mano. También la limpieza de la ciudad, la amabilidad de la gente. Todo me hace valorar más la ciudad en la que vivo» subrayó.