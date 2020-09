Terminar quinto en pandemia: Frustración, tristeza y angustia

Frustración, tristeza, incertidumbre, son las expresiones mas repetidas de alumnos de 5 año del secundario, al momento de analizar su culminación de estudios en plena pandemia. Todos sienten la falta del cierre de una etapa, un año que no dejará recuerdos de grupos. Cuestiones para no minimizar. Meridiano55.com, entrevistó a varios estudiantes obereños que dieron a conocer su preocupación, aunque también comprensión por la situación actual.

«Primero creíamos que eran como vacaciones, pero luego se extendió cada vez más y si bien al principio estábamos muy motivados y entregábamos los trabajos en tiempo y hora, luego nos fuimos quedando, porque se nos hace muy difícil entender ciertas materias. Yo concurro al colegio público y no tenemos zoom, como los privados, por lo que entender matemática es muy difícil por ejemplo», dijo Magalí Fernández, quien cursa el último año en la Escuela Normal Superior n 4.

Añadió que «me cuesta mucho, aunque entendemos que los profesores tienen muchos alumnos y a veces no querés molestar, te da vergüenza preguntar tanto, te desmotiva, no tengo ganas de entregar trabajos. Al principio teníamos classroom y luego nos pusieron la plataforma guacurari y es muy difícil, no se entiende, no podes consultar si tenés dudas, así nos alejamos, aunque casi todos los profesores te mandan por ahí las clases, es una dificultad más», mencionó.

También remarcó coherentemente Magalí que «la situación me pone triste y me frustra no entender, es un combo y no podemos hacer más. Tengo compañeros que están tristes o deprimidos, esto afecta mucho a la cabeza, es como que debemos entregar trabajos a toda costa y no los entendemos. A ello, se suma los planes que teníamos para la presentación de buzos, colación y recepción que no podrá ser, es más, siquiera sabemos si volveremos a estar todos juntos», precisó.

«Sabemos que va para rato y que las clases seguirán siendo virtuales, me gustaría sentir que es estar en quinto año, todos juntos», explicó la joven.

Por su parte, Ramón Martinez, del Colegio Nacional Amadeo Bompland, sostuvo que esta pandemia «es horrible, desastrosa, cuesta mucho las clases virtuales, me sentí muy mal. Tenía muchos proyectos y cosas para hacer, viajes, nada salió pero pienso que tal vez esta pandemia vino para que baje un cambio».

Dijo que «la gente piensa que los que trabajan son los que pasan mal pero nosotros también, hay mucho que no entendemos, nos shockeó, pero sabemos que tenemos que salir adelante, porque tenemos un futuro esperando. Sentí dio bronca, luego me puse triste, pero entiendo que es un respiro. Nos quedó pendiente la estudiantina y un cierre en el colegio, pero nos enseña a «bancarnos» ciertas cosas. Yo extraño la presencialidad, sin dudas», remarcó.

Asimismo, Maria Prozapaz, alumna de quinto año del Instituto Carlos Linneo, y también presidenta del Centro de Estudiantes, sostuvo que «comenzamos muy optimistas, creímos que iba a ser pocos dias, en julio cuando nos entregaron los buzos de quinto, no sabíamos qué hacer con ellos, porque eso fue nuestro esfuerzo y elección y para qué, no lo podíamos usar», se lamentó.

Agregó asimismo que «nos dijeron que luego de las vacaciones de invierno volveríamos a clases pero no, y no sabíamos si repetíamos quinto, lo hacíamos libre o iba a haber una evaluación, la incertidumbre es muy fea. El primer cuatrimestre cumplimos con las clases pero luego nos vinimos abajo. Es horrible no sentir ese ambiente de clases, alumnos y profesores, nuestro desarrollo como personas estaba ahí y de pronto, nada», remarcó.

Prozapaz sostuvo que «nuestra planificación acerca del último año, desapareció de golpe, y uno pensaba esto paso por algo, pero aun no sabemos porqué. Para muchos no es gran cosa el ultimo año, pero si, para nosotros lo es, es el cierre de una etapa, el año que viene cada uno estará en su mundo, con otros caminos a seguir. No tendremos recuerdos de quinto, duele mucho. Sabemos que los profesores le ponen pilas, pero es otra cosa, es nuestro mundo, la formación de una nueva etapa no está, no estará y eso te pone muy triste»

Finalmente coincidió con otros alumnos consultados explicando que «ojaláa podramos cerrar el año todos juntos, despedirnos, para la gran mayoría es muy fuerte, el momento era éste año y ya no está, se termina y no tenemos esos recuerdos grabados», indicó.

Una pandemia que afecta, que genera víctimas-tanto pérdidas humanas como daños psicológicos- una pandemia que dejará secuelas de todo tipo, donde adultos, jóvenes y niños, verán-sin dudas- afectada su salud mental. A tenerlo en cuenta.