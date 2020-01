Tiempo de balances y proyectos

Ya terminando el 2019 seguro que muchos de nosotros además de pensar en las fiestas y las despedidas, usamos ese tiempo para realizar los balances y análisis de lo que nos pasó a lo largo de estos 12 meses y empezar a planificar lo que nos gustaría que nos pase en el 2020 que ya llegó.

Seguramente, todos alcanzamos logros y metas palpables, pero habrá también muchas expectativas que no se llegaron a cumplir. “El próximo será diferente”, “me voy a brindar más tiempo”, “me voy a esforzar más”, “voy a hacer vida sana”, “voy a descansar mejor”, son parte de las frases que repetimos como cada fin o inicio de año. Aunque muchas veces terminen siendo solo una expresión de deseo debido al ritmo de vida y el estrés con el que vivimos.

Muchos completamos este ciclo conformes y otros no tanto. Podríamos tener expectativas bajas para que se cumplan todas. Pero a riesgo de sentirnos defraudados, también esperamos que por obra de alguna fuerza mágica se produjera un cambio que nos proyecte como Nación, Provincia o Ciudad, hacia el futuro. Que los logros como comunidad nos arrastren a todos hacia un porvenir de bienestar y prosperidad. Eliminando diferencias, extinguiendo la corrupción y la inseguridad, devolviendo las oportunidades a los excluidos y por qué no, convirtiendo a nuestros funcionarios y dirigentes en visionarios. No siempre se cumplen todas nuestras expectativas, aunque continuamos esperanzados de que ese tiempo llegue. La cuestión será analizar cuanto ayudamos individualmente para que ese cambio se alcance. Es sabido que poco se logra sin esfuerzo, sin entrega, sin valor y sin pasión. Entendamos que este 2020 aún tiene las páginas en blanco y cada uno de nosotros somos los que debemos escribir cada día la historia que nos toca vivir.

En estos momentos de reflexión queremos agradecer a todos los que nos acompañaron durante el año. A los que nos permitieron contar sus historias, a los que nos ayudaron a contarlas y a los que las leyeron interesándose en esas realidades de la comunidad que compartimos. A los que nos descubrieron recientemente, les pedimos que sigan leyendo nuestro contenido. Hacemos periodismo con mucha pasión, pero por sobre todas las cosas lo hacemos para ustedes queridos lectores.

Siempre habrá motivos para celebrar, para estar felices, para compartir en familia, para dar y recibir, y para hacer un alto en el camino, mirar atrás, agradecer y hacer promesas nuevas.

Que todos sus deseos se cumplan dentro del margen de la amistad, la paz y la prosperidad y que este año que iniciamos no sea solamente uno más, sino el mejor de nuestras vidas.

De parte de todo el equipo de Meridiano55, deseamos que sea para todos, un gran año 2020!!!