“Tocaremos fondo y saldremos adelante” Ernesto Martins

Uno de los rubros más perjudicados con la declaración emergencia epidemiológica primero y luego aislamiento preventivo y obligatorio, es el sector turístico. Debieron cancelar todas las reservas del fin de semana largo del pasado 23 y 24 de marzo, situación que continúa, afectando el habitual movimiento de Semana Santa.

Para el presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones, Ernesto Martins, es momento de las perspectivas no son nada alentadoras, aún no aparecieron medidas que minimicen la cuestión económica, pero confía en que unidos saldrán adelante. “La perspectiva realista es que tocamos fondo. Veníamos de una crisis, con esto se profundizó más” manifestó y agregó, “tocaremos fondo y saldremos nuevamente, nos vamos a tener que unir y ver de qué manera salir adelante. Cuándo pase esto la preocupación será conseguir el alimento diario, para muchos. Es preocupante, como salir ya veremos, no va a ser fácil. Pero creo que van a salir cosas positivas, muchas veces hay que tocar fondo para reaccionar. El impacto es importante, pero nos queda esperar con esperanza para, como tantas veces, superar este momento” reflexionó.