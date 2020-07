Tramitó su partida de nacimiento sin género en el exterior, ahora espera su DNI

14/07: Día internacional de visibilidad no binarie: “Mi nombre es Cy, nací en Misiones y vivo en Berlín, Alemania, desde hace muchos años. Soy una persona que no tiene género y me considero fuera de la “binaridad” hombre/mujer. Lucho activamente por los derechos de mi comunidad no binarie, trabajo en el campo de la tecnología haciendo desarrollo frontend (creacion de aplicaciones y paginas web). El año pasado formé parte del equipo de desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para denunciar casos de acosos y de discriminaciones laborales”. Esta es la carta de presentación de la persona que logró finalmente, luego de más de dos años y medio de lucha y de golpear puertas, su partida de nacimiento sin género en Misiones, Argentina.

El primer caso de cambio de partida de nacimiento para una persona sin género (no se identifica como mujer ni hombre) tramitada desde Alemania se dio en Misiones, en plena pandemia. Si bien ya se habían otorgado partidas sin género en el país, ésta es la primera de éste tipo de une Argentine que vive fuera del país.

Cy forma parte de nonbinary.berlin, una comunidad de personas no binaries que se reúnen mensualmente en esa ciudad alemana. Utiliza pronombres neutros de ser posible y cuando el idioma no lo permite, no usa ninguno; en inglés el singular “they” y en español o alemán, simplemente usa su nombre.

“En lo personal, honestamente sé que nunca tuve género. Traté infructuosamente de “encajar” en el que me fue asignado durante muchos años, pero jamás funcionó y eso me hizo sentirme muy infeliz. El descubrimiento de la identidad de cada une es un proceso y cada quien recorre un camino diferente. Solamente puedo hablar por mí y si alguien me preguntara cuándo o cómo me di cuenta que no tenía género, le respondería que no hubo un momento puntual, que se fue dando dentro de un proceso”, explicó Cy.

El día 30 de junio de 2020 el registro civil de la Provincia de Misiones emitió una partida de nacimiento sin consignar el sexo, la misma fue solicitada desde la Embajada Argentina en Berlin hace mas de dos años. Este reconocimiento legal es parte del logro alcanzado por Cy, con el acompañamiento legal de AboSex (Abogadxs por los Derechos Sexuales) luego de una ardua lucha que inició en diciembre del 2017. Es que a partir de ese momento, Cy pretendió que el Estado argentino respete y garantice su no conformidad con ningún género del binario masculino-femenino, amparado por la ley 26.743. Alcanzó este pedido, pero de manera parcial porque no cuenta con un documento nacional de identidad que refleje su actual condición legal.

El proceso administrativo fue difícil, engorroso y con muchas trabas burocráticas, que áun persisten, ya que requiere de su nuevo DNI para todo tipo de trámites, pues reside en Berlín y sin tener doble nacionalidad, su documentación argentina (Pasaporte, DNI) torna su vida precaria. Esto se debe a que es necesaria para poder acceder a condiciones de trabajo registrado, a una atención en salud que admita su identidad y a poder alquilar de acuerdo con su identidad de género escogida. Estas circunstancias se ven maximizadas en este contexto de pandemia mundial. Es por ello que el día 07 de Julio, Cy solicitó ante la embajada Argentina en Berlín (a cargo del embajador Pedro Villagra Delgado) su documentación rectificada, pero al día de la fecha no tuvo respuesta ni de la embajada ni del RENAPER a cargo del Director Santiago Rodriguez .

La experiencia para tramitar este reconocimiento no fue fácil y Cy confrontó no sólo con la distancia sino con las barreras institucionales del Estado argentino que, en una primera instancia, rechazó su pedido expreso de no consignar el género en su partida de nacimiento, otorgándole una partida contraria a su voluntad. Posteriormente Cy con el patrocinio del Dr. Alejandro Mamani, miembro de AboSex, interpuso un recurso jerárquico contra aquella resolución, que prosperó y revocó la disposición anterior.

“Más tarde comprendí que mí caso no era el único y que la situación se extendía por toda la República Argentina y se podían encontrar casos en los que los trámites fueron rechazados directamente en mesa de entradas de entidades oficiales, casos en que los distintos registros se negaron a tomar solicitudes de cambio de nombre y género si la partida de nacimiento no decía hombre/mujer. En mayo de este año, la Ley de Identidad de Género que lleva el número 26.743 cumplió ocho años de su sanción y a la fecha muy pocas provincias emitieron partidas fuera de la binaridad hombre/mujer y aunque en sus titulares los medios publiquen otras cosas, hasta el momento ninguno de esos trámites recibió su correspondiente DNI, es decir que están indocumentades, con todo lo que eso implica”, explicó Cy.

Paralelamente la obtención de un nuevo pasaporte depende del Registro Nacional de las Personas que aún no lleva adelante criterios para nuevos DNI y solo realiza cambios registrales, o sea que en la mayoría de los casos estas personas pueden considerarse técnicamente indocumentadas.

Cy interpreta que “vivir en el exterior y más que nada, hablar inglés, me ayudó a aceptar mi identidad de género más rápido porque ese idioma permite hablar sin género fácilmente. El idioma español tiene una estructura binaria que torna muy difícil referirse a las personas que no tienen género. Sí a une le cuesta mucho tiempo lograr deconstruir la manera de nombrar, es aún más difícil para el resto de las personas”, apuntó.

“Es sumamente difícil vivir sin un DNI o en mi caso, pasaporte. Trámites que son banales para la mayoría de la gente son imposibles sin documentación personal. Mi permiso de residencia está atado a mi pasaporte. En tiempos de pandemia mundial es sumamente angustiante pensar en la situación de tener que ir a un hospital sin identificación”, relató Cy.

Añadió que “Hay una infinidad de trámites que no se pueden hacer sin documentación: desde pedir visas de trabajo, firmar contratos y viajar, hasta lo más cotidiano como pagar con tarjeta, usar una cuenta de banco, buscar un paquete al correo, firmar un contrato de alquiler, tener servicios a mi nombre. A eso se le agrega que mi entorno social y laboral me conocen desde hace muchos años con una identidad que no está aún reflejada en mi documentación personal, la que debo usar para poder interactuar socialmente”.

“Es imposible lograr políticas de estado inclusivas que se vinculen a la seguridad social, a la salud, a la educación, etc. si no se reconoce la existencia de otras identidades. Es una dualidad cruel: existimos para el cumplimiento de obligaciones, pero no tenemos derecho a que se reconozca nuestra identidad en las distintas documentaciones legales. Esto está pasando ahora mismo con quienes lograron el cambio en sus partidas de nacimiento pero siguen sin DNI”, recordó.

Finalmente, Cy agradeció “haber estado acompañade por Alejandro Mamani(su abogade patrocinante) y Emiliano Litardo tambien de Abosex) que estuvieron en cada recurso. A mi pareja, mis hermanes y mi mamá lucharon por mi a capa y espada. También recibí apoyo y ayuda de parte de Eleonora Lamm con Caro Gero y varias personas más que lograron el cambio registral y a distintas comunidades no binaries de Argentina y también a las de Berlín y otros países. En la provincia de Misiones agradezco particularmente a Stefanía Werle y al Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, que junto a otras personas me entendieron y ayudaron”, explicó.

El Dr. Emiliano Litardo, del equipo de AboSex manifestó que “así como se declara la identidad de género puede también no declararse y lo que se declara puede ser un sexo del espectro mujer-varón como otra identificación que se afirme autónomamente. Ninguna de estas posibilidades restringe derechos de terceras personas ni pone en peligro los términos de la seguridad jurídica de ningún instituto”.

Ante la urgencia de ser une ciudadane argentine en el exterior, Cy dijo que “como bien dijo el Presidente de la Nación, que este gobierno es para todas, todos y todes y que ha venido a escuchar a los que antes no escuchaba, es clave obtener una respuesta efectiva que otorgue la documentación correspondiente con urgencia. En el proceso de resolución de mi caso vimos que con voluntad hasta en época de pandemia la lucha y conquista de derechos no se detiene. Las personas al frente de las instituciones gubernamentales deben investigar, entender, empatizar y cambiar de criterio. Se trata de garantizar el derecho a la identidad, y a nosotres nos cambia la vida”.

Sin dudas, una historia de una lucha, como muchas en la Argentina… que aún no termina.