Un Puma suelto en Oberá

Desde la mañana de este miércoles 18, personal del Ministerio de Ecología, delegación Oberá, Unidad Regional II y gendarmería nacional, debieron abocarse a la búsqueda de un puma que apareció en pleno casco urbano de la ciudad. Vecinos de Avenida Malvinas Argentinas, inmediaciones Barrio Kindgren, fueron los primeros en verlo, avisaron a la policía y ahí se disparó el operativo de búsqueda, hasta la noche no lograron rescatarlo, por lo que la tarea continuaría con mayores posibilidades con la luz diurna de mañana. Se lo vio por última vez en la zona de Villa Stemberg.

Se trata de un felino, puma, joven de importantes dimensiones. Se estima que habría estado en cautiverio y se escapó o lo dejaron ir. Las recomendación son: tener cuidado, no tratar de atraparlo, no agredirlo. Es un animal que no ataca al humano, salvo que se sienta acorralado, explicó el personal de Ecología.

“Apenas me avisaron fui al lugar mencionado, calle Malvinas y efectivamente había un felino importante, en el fondo del terreno, lo vi personalmente, incluso le saqué un par de fotos. No sabemos cómo llegó al lugar” relató Jorge Krujoski, de la delegación Oberá del Ministerio de Ecología. “Cuando nos vio entrar, saltó un muro y se fue hacia un terreno lindante. Dimos la vuelta y volví a verlo. Se trata de un puma de importante tamaño. Luego se fue hacia Villa Blanquita, una zona de monte importante y se metió ahí” comentó.

Un llamado de la Comisaría quinta, donde un vecino avisó que lo vieron en la zona del 180 y 200 viviendas, llevó la búsqueda hacia ese sector de la ciudad. “Fuimos a recorrer esa parte de monte, pudimos obtener imágenes del rastro del felino, pero no así al animal. Al mediodía dejamos la búsqueda por la lluvia y retomamos a la tarde, pero le perdimos el rastro” detalló Krujoski, advirtiendo que se trata de un animal que puede recorrer varios kilómetros.

También se sumarían a la tarea integrantes de la Red Yaguareté. “Pedimos que avisen inmediatamente si lo ven, con datos precisos del lugar. Lo vimos flaco, por lo que buscaría alimento, estresado y asustado” insistió.