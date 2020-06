Uno de los pacientes internados con Covid en Oberá está muy delicado

Los dos pacientes internados con Covid 19 se encuentran , uno-de 24 años-estable y el otro -de 63-en situación delicada. Más allá de eso, el titular del nosocomio, Hector González, condirmó los dos casos positivos y asintomáticos del padre y su niño que debían viajar a Bs As para un tratamiento médico del pequeño que posee problemas neurológicos. “SE les hizo el estudio de pcr para viajar, fuimos a su casa a hisopar, los reactivos captan 2 genes, particula n y e, que son fragmentos de virus. Hay algunos estudios que detectan un gen, en este caso el E, son asintomáticos pero tienen que cumplir un aislamiento tanto ellos como sus contactos, porque así es el protocolo”, indicó.

Explicó además que el nexo epidemiológico de quien los contagió ya no se busca, porque es imposible con circulación viral que fue decretado a fines de marzo por el propio Ministro de salud. “El nexo epidemiológico ya no se busca, pero si los contactos directos igualmente, para que no sigan contagiando si se detecta el Covid en ellos, igualmente, los nexos pueden estar en cualquier lado, porque no todos los pacientes tiene síntomas”, apuntó.

González mencionó que “es fundamental respetar medidas de bioseguridad, para eso están,pues mas del 80% no presenta síntomas. No estamos en Oberá exentos de eso. los contactos directos y quienes tienen el gen o el virus completo deben aislarse por 14 dias. Es muy importante saber que el paciente con Covid puede estar en cualquier lugar, sin síntomas, la cuarentena fue pasando por diferentes etapas, para que el sistema de salud no se sature”.

En cuanto a la atención hospitalaria dijo que “Tiene que haber responsabilidad, tanto del personal de salud como el paciente que llega, pero no solo en el Samic sino fuera del Hospital, no hay que tener pánico pero tampoco subestimar la enfermedad”, explicó.